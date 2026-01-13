Сузанита за сестра си: Тя ме спаси
©
"Няма любов като тази на сестра ми. Късметлийка съм, че я имам. Тя ме спаси. Тя е моят дом, моят подслон, моето сърце. Най-чистата душа, която познавам. Обожавам я“, написа на един дъх дъщерята на Орхан Мурад. Излиянието идва по повод поредния красив букет, подарен й от нейната кака Александра.
Макар че са от различни бащи, двете имат здрава връзка и обич - силна и непоклатима, пише HotArena.
Още по темата
/
Рачков предложи брак
12.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Причините децата ни да бъдат злояди
17:33 / 12.01.2026
Рачков предложи брак
09:57 / 12.01.2026
Уникални снимки на летящ обект в небето над България
08:46 / 12.01.2026
Впечатлението, че всички виждаме едно и също по новините е илюзия...
08:42 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.