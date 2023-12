Създадоха ново поколение батерия за електрическите автомобили, доста по-издръжлива

© Our Next Energy (ONE), базирана в Мичиган компания, специализирана в технологии за съхранение на енергия, обяви, че кросоувърът BMW iX, задвижван от новата батерия с двойна химия Gemini, е постигнал WLTP пробег от 608 мили (978 км) с едно зареждане. Това е два пъти повече, от колкото може да измене в момента луксозният баварски джип.



Експериментът, проведен в сътрудничество с BMW, бе обявен в средата на 2022 г. и по този начин направи възможно удвояването на декларираната от германската компания автономност за своя SUV с нулеви емисии, пише "24 часа".



Компанията ONE твърди, че нейната батерия Gemini има обемна енергийна плътност от 450 Wh/l на ниво пакет и че общият капацитет на батерията, който по отношение на външните размери е сравним с традиционната, е над 185 kWh.



Тайната на рекордната плътност и високата производителност на батерията Gemini се крие в нейната специфична архитектура, която приема 2 различни типа клетки. Това са литиево-железно-фосфатни (LFP) клетки и клетки без аноди.



Клетките с висока енергийна плътност, налични в батерията Gemini, тези без аноди, имат сравнително кратък живот в сравнение с LFP. Поради тази причина последните се използват при ежедневно шофиране, докато първите се намесват само в случай на необходимост, като например по магистрала, където захранването с енергия е постоянно.



Компанията твърди, че за батерията се използва 20% по-малко литий, 60% графит, 75% никел и 100% кобалт.