Създателя на фестивала "A to JazZ": Фокусът ни е минимизиране на екологичния отпечатък от провеждането на събитието

© Джаз музиката е навсякъде около нас дори и да не осъзнаваме, че слушаме този жанр или свързана с него музика, както и уърлд музиката и импровизационната музика. Това каза в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“ организаторът и създател на фестивала "A to JazZ“ Петър Димитров.







За 13-та поредна година ще се проведе Фестивалът за градска култура и музика на София "A to JazZ“, чиято програма и тази година и изключително богата. Събитието ще се проведе от 4 до 7 юли в Южен парк II.







По думите му публиката има невероятна възможност да получи много пъстра и пълна палитра от фестивални преживявания, защото "именно това е един фестивал: влизаш в фестивала в четвъртък следобед и си тръгнеш понеделник сутринта – цялостно преживяване“.



Фестивалът предлага страхотна селекция от музика, форум за обмяна на професионален опит Music Talks Conference, различни инициативи и инсталации с екологична насоченост, спортни активности, както и детска образователна музикална програма. "Една от целите на фестивала е подпомагането на културния и събитийния туризъм чрез привличане на чуждестранни инвеститори и публика.“







Шоукейс модулът представя млади артисти от цяла Европа, като тази годна изпълнителите са двойно повече – 12 артиста от 10 страни, които ще свирят за първи път пред българската публика в четвъртък. Фестивалната програма започва в петък, събота и неделя веднага след шоукейса, като легендарните джем сешъни ще са на две сцени в зала 1 на "Топлоцентрала“ и в зала 3 на Културния център. Детската образователна програма A to JazZ Kids е в пълна сила и тази година – ще се проведат в събота и в неделя от 10.30 часа в открито пространство на "Топлоцентрала“. Музикална йога закуска е от 08.00 часа сутринта през уикенда на терасата на "Топлоцентралата“, веднага след нея започват групови тренировки на терасата, съпровождани с музика на живо, изпълнена от Росен Генов който, свири на традиционна индийска табла. "Всичко това, което правим се преплита през музиката и преживяването е наистина много дълбоко и много красиво".







Опазването на околната среда е един от акцентите на Фестивала за градска култура и музика. "Фокусът ни е минимизиране на екологичния отпечатък от провеждането на фестивала, така и да спомогнем целият културен сектор да може да се възползва от нашия опит и от опита на нашите партньори за въвеждането именно на такива на устойчиви практики по време на културните събития у нас,“ каза той и обясни, че от 5 години поетапно се въвеждат екологични практики, чиято цел е свеждане до минимум употребата на еднократна пластмаса, както и следване на създадения План за устойчивост с поетапно въвеждане на най-добрите практики за устойчивост на фестивалите в Европа.