Светлана Гущерова готова за още деца

© Светлана Гущерова призна, че четири деца не са й достатъчни и е готова за още наследници.



В отговор на въпрос от последовател в инстаграм – "Искаш ли още деца?“, тя не се поколеба да отговори откровено и емоционално:



"За мен семейството е смисълът на живота. Децата изпълват дома с любов, а сърцето – с щастие. Винаги съм си мечтала за голямо семейство и вярвам, че колкото повече дечица, толкова повече топлина, обич и сбъднати мечти.“



Светлана вече има четири деца от Християн Гущеров, но явно мечтата й е да има още наследници. Без значение как ще ги издържа...