ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Светлана Ненчева: Когато не говорим за това и се срамуваме от него, не успяваме да предотвратим всички тези заболявания
По думите й разговорът за менопаузата е стигматизиран, а това крие рискове за здравето на жената. "Доста страшно е, защото менопаузата идва с много рискове. Отвъд горещите вълни, отвъд безсънието, огромна част от жените дори не подозират за рисковете, които идват с нея, а именно – рак на гърдата, рак на яйчниците, сърдечно-съдовият риск. Неслучайно водеща причина за смърт при жените в България са сърдечно-съдовите инциденти – точно поради ниския естроген. Когато не говорим за менопаузата и се срамуваме от нея, реално ние не даваме шанс на самите себе си да превентираме всички тези заболявания“, обясни Ненчева.
Превенцията обикновено започва, когато започнат симптомите – първите горещи вълни, безсънието, аритмията. "Това много често е първият път, когато жените посещават кардиолог. За щастие има какво да се направи, когато започнем четири-пет години по-рано. Физическата активност, силови тренировки и кардио действат изключително добре в контекста на превенцията, тъй като мускулната маса е единственото нещо, което може да ни спаси от остеопороза. Един от основните рискови фактори за развитие на онкологични заболявания е заседналият начин на живот. Бидейки физически активни, ние понижаваме риска и от онкологични заболявания“, подчерта Светлана Ненчева.
Когато симптомите на менопаузата са тежки, медицинските специалисти могат да насочат жената към хормонозаместителни терапии. "Личният лекар е първият човек, с който жената трябва да говори. Следващият човек е съпругът, тъй като много често менопаузата върви с проблеми, които нарушават сексуалния живот на семейството. Съпругът трябва да е наясно какво се случва с тялото на жената. Един такъв разговор е много труден в началото, но говорейки открито, ние можем да получим подкрепа от своите партньори“, допълни Ненчева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: