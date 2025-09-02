Светлана Ненчева: Когато не говорим за това и се срамуваме от него, не успяваме да предотвратим всички тези заболявания

© Страхът от менопаузата има дълбоки корени в България. Голяма част от жените, които преминават през този толкова естествен период от своя живот, го асоциират с остаряването и с това, че те вече не са пълноценни жени. Това каза Светлана Ненчева – координатор на проекта "По-силна от менопаузата“, в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“.



По думите й разговорът за менопаузата е стигматизиран, а това крие рискове за здравето на жената. "Доста страшно е, защото менопаузата идва с много рискове. Отвъд горещите вълни, отвъд безсънието, огромна част от жените дори не подозират за рисковете, които идват с нея, а именно – рак на гърдата, рак на яйчниците, сърдечно-съдовият риск. Неслучайно водеща причина за смърт при жените в България са сърдечно-съдовите инциденти – точно поради ниския естроген. Когато не говорим за менопаузата и се срамуваме от нея, реално ние не даваме шанс на самите себе си да превентираме всички тези заболявания“, обясни Ненчева.



Превенцията обикновено започва, когато започнат симптомите – първите горещи вълни, безсънието, аритмията. "Това много често е първият път, когато жените посещават кардиолог. За щастие има какво да се направи, когато започнем четири-пет години по-рано. Физическата активност, силови тренировки и кардио действат изключително добре в контекста на превенцията, тъй като мускулната маса е единственото нещо, което може да ни спаси от остеопороза. Един от основните рискови фактори за развитие на онкологични заболявания е заседналият начин на живот. Бидейки физически активни, ние понижаваме риска и от онкологични заболявания“, подчерта Светлана Ненчева.



Когато симптомите на менопаузата са тежки, медицинските специалисти могат да насочат жената към хормонозаместителни терапии. "Личният лекар е първият човек, с който жената трябва да говори. Следващият човек е съпругът, тъй като много често менопаузата върви с проблеми, които нарушават сексуалния живот на семейството. Съпругът трябва да е наясно какво се случва с тялото на жената. Един такъв разговор е много труден в началото, но говорейки открито, ние можем да получим подкрепа от своите партньори“, допълни Ненчева.