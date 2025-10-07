Новини
Светлана бивша Гущерова: Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми
Автор: Екип Ruse24.bg 21:10Коментари (0)45
Плеймейтката Светлана Василева се разписа с поредна доза шокиращи разкрития за брака си с богаташкия наследник Християн Гущеров.

По нейни думи, нейни известни приятелки са мачкали чаршафите с бившия й мъж, докато са били заедно.

"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", изповяда се в подкаста NAYcast тя.

Василева сподели, че е давала много на приближените си, но повечето я отсвирили в трудните за нея моменти.

"Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато имах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше“, разказа Василева.

Блондинката разкри, че децата й страдат за баща си.

"В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си. Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре. В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", уточни тя.

Василева не отрича, че Гущеров я е гледал като принцеса. Проблемът за нея е, че той е изгубил стимул да живее и не знае какво иска.

