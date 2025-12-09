Светлана изгоря и с телефона, взеха й го
©
Богаташът се е спрял на най-скъпия модел, който струва около 3000 лева, за да може блондинката да си прави хубави селфита и да печели пари. Разбира се, тунингованата многодетна майка не спря да показва новата си придобивка, но от известно време отново е със старата си мобилка, забеляза "Уикенд". "Купи й нов телефон, който си взе при раздялата им, когато майката на Александър разбра с кого спи и прекрати връзката им", издават запознати.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
19:03 / 08.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
22:56 / 06.12.2025
Вдовицата на Антон Дончев: Посегнаха на "Време разделно"
21:39 / 06.12.2025
Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
11:56 / 06.12.2025
Мирослав спечели "Игри на волята" и грабна чек за 100 000 лева
08:53 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.