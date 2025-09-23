ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Светлана за Гущеров: Никога не е хубаво да се казва "никога"
В това е непреклонна плеймейтката Светлана Василева. Изкусителката е крайно уморена от скандалите около развода и с милионера Гущеров Въпреки четирите им деца тя е сигурна - любовта им вече е затворена страница .Най много можем да поддържаме нормален контакт и да водим разговор, но категорично - събиране отново няма да има“, отсече пред фоновете си блондинката. Светла споделя, че е търпяла ужасни неща, които само тя и най-близките й знаят. "По принцип никога не е хубаво да се казва "никога", но когато човек усети, че е дошъл крайният момент. осъзнава, че дори ако другият се промени, няма как да се съберем отново“, непоколебима е сексбомбата.
Бившата на Гущеров признава, че никак не й е лесно да се грижи напълно сама за многобройната им челяд.
Като модерна жена силиконката постоянно е по ангажименти, но някак успява да зарадва всеки един от малчуганите си. Преди дни например красавицата запретна ръкави и врътна баница за чудо и приказ. Блюдото обаче не бе традиционно, а с нискокалорични продукти, за да не се залепи на тънката й фигура.
Разводът на звездното семейство е тема номер 1 в медийните среди вече месеци наред. Двамата все не могат да се разберат, съдят се, а Василева дори издаде ограничителна заповед срещу бившия си.
"Никой не е в моите обувки и само аз и близките около мен знаем какво сме преживели аз, децата ми, майка ми, семейството ми. През толкова трудни етапи в живота ни, когато за 24 часа всичко можеше да се обърне коренно различно", откровена е красавицата, пише Hotarena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 715
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: