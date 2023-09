Светът се обърна срещу Мила Кунис и Аштън Къчър

© Актьорите Аштън Къчър и Мила Кунис станаха обект на огромна вълна от неодобрение, след като изпратиха писма в подкрепа на актьора Дани Мастерсън, който е осъден на 30 години затвор за изнасилвания.



В писмата си в негова подкрепа, Къчър и Кунис се изказват ласкаво за колегата си, давайки пример от работата си с него. Къчър описва Мастърсън като мъж, отнасящ се към хората "с благоприличие, равенство и щедрост", а Кунис го нарича "изключителен пример и приятел" и "като по-голям брат".



Холивудската двойка години наред участваше в сериала "Шеметни години" (That 70's Show) заедно с Мастерсън. Те се извиниха за писмата, изпратени към съдията по делото, във видео в Instagram.



В записа, качен на канала на Къчър, той заявява: "Наясно сме с болката, която бе причинена от писмата, които написахме в подкрепа на Дани Мастерсън. Преди два месеца семейството му се свърза с нас и ни помоли да напишем писмо-характеристика за личността, която познавахме 25 години, така че съдията да може да я има предвид при решаване на присъдата."



"Писмата бяха предназначени само за съдията и по никакъв начин не целят да противоречат на свидетелствата на жертвите, нито пък да ги травмира наново. Никога не бихме искали да направим това и съжаляваме, ако се е случило", продължи актьорът.



Съпругата му Мила Кунис каза: "Ние подкрепяме жертвите. В миналото сме го правили чрез професията си и ще продължаваме да го правим и в бъдеще... Писмата не са писани, за да поставят под въпрос легитимността на юридическата система, нито валидността на отсъждането на журито."



"Сърдечно подкрепяме всеки човек, който някога е бил жертва на сексуален тормоз, посегателство или изнасилване", заяви още тя.



По думите на една от жените, свидетелствали срещу Мастерсън, извинението им е "изключително обидно и нараняващо."



"Надявам се да се научат да си признават грешките и колко е важно да си образован, когато решаваш приоритетите си - особено Аштън, който твърди, че работи с жертви на сексуални престъпления. А относно Мила, се сещам само за 'Time's Up'", коментира жената, пожелала да остане анонимна.



Въпросната организация "Times Up" се занимава с активизъм срещу насилието, посегателството и дискриминацията, писа BBC.



Актрисата Кристина Ричи също сподели мнение в социалните медии, което мнозина интерпретираха като коментар върху писмата на Къчър и Кунис.



"Понякога хора, които сме обичали и на които сме се възхищавали правят ужасни неща. Може да не ги правят на нас и да познаваме само версията им пред нас, но това не значи че не са извършили ужасните деяния. Да се съмняваш в насилени е престъпление", каза в Instagram актрисата.