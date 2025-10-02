Свилен Спасов: Според Закария успешните революции са тези, които идват отдолу 

© "Епохата на революциите“ е разделена на две части, като едната е подготовката или революциите, които според него са останали важни в развитието на света, а втората част е свързана вече със съвременния свят. Книгата и стилът на Фарийд Закария е като политическа поезия – чете се лесно и завладява. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ създателят на поредицата "Власт и отговорност“ Свилен Спасов, 13-ото заглавие от която "Епохата на революциите“ ще бъде представено 2 октомври от 18.30 часа в Литературен клуб "Перото“.



Според авторът развитието на икономиката започва от Нидерландия, в която за първи път се въвежда пазарната икономика и започва отделянето на новата, иновативната част на света от империите. Следващата стъпка е Великобритания, където се извършва истинската индустриална революция с иновациите, дължащи се на вековното образование. "От Оксфорд и Кеймбридж започва периода на механиката с началото, дадено от Айзък Нютон. Модерната икономика и политика започва от и във Великобритания.“ Франция е страната, който той използва за пример, в който революция се прави отгоре надолу, и общо взето с изключение на редица философски трактати и прекрасни идеи, които са останали и досега, тя е неуспешна.



Според Закария успешните революциите са тези, които идват отдолу и неуспешни тези, които идват отгоре. "Философията на първата част на книгата е т.нар. революционна еволюция или стъпките, които помагат за развитието на човечеството. Първата стъпка е в Холандия, втората стъпка е в Великобритания и след това вече в САЩ. Развитието на САЩ в голяма степен се обуславя от същите практики, които са се случвали в Великобритания,“ посочи Спасов.



Авторът разделя съвременното развитие на четири основни части. Едната част е глобализацията, която започва някъде в 60-те години на ХХ век, когато освен развитите западни демокрации, към нея се присъединяват и развитите източни – Япония, Корея. "Истинското голямо развитие на глобализацията е някъде в периода между 1985 и 1995 година. Развитието на пазарната икономика без граници е основният принос в развитието въобще на Земята.“ Голям принос за развитието на глобализация има индустриалната революция с основните си постижения – комуникации, интернет пространството, развитие на изкуствен интелект и биотехнологиите. "Едно от най-важните неща за всякакви видове открития, това е средата.“



Следващата важна част, която е най-важната част в книгата според Свилен Спасов, това е стремежът на хората да си запазят идентичността. Хората все по-трудно се адаптират поради огромната скорост на развитие след 1980 година с навлизането и развитието на Четвъртата индустриална революция. Технологиите са невидими за нас, но те влияят на нашето съзнание. "Това са огромният наплив на социалните мрежи, където е много трудно да се различи кое е закономерно, кое не е закономерно, това са всякакви новости в комуникациите. Идентичността е една тревога, защото в някакъв момент хората остават сами и са много податливи на популизма и биват завладявани,“ посочи той и допълни, че друга група хора търсят своята идентичност в нелибералните демокрации, където заменят свободата си за даденото от някой друг "щастие“. "Но има не само чисто емоционална, не само чисто семейна или национална идентичност, има идентичност за това какъв искаш да си, къде искаш, в коя среда искаш да бъдеш, включително в коя международна среда.“