Свиренето на гайда в България и италианската кухня влязоха в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство
©
За нематериално културно наследство бяха признати също мароканският кафтан, десертното вино командария (Кипър), киргизката национална освежаваща напитка максим, празничното ястие сумаляк (Таджикистан), египетското национално ястие кошари, пшеничната култура на Грузия.
Освен това, такъв статут на ЮНЕСКО получи, наред с другото, културата на плуването в отопляеми басейни на открито в Исландия и музикалният стил "сон“, възникнал в Куба.
На 9 декември в списъка на нематериалното културно наследство бяха включени сари, произвеждано в окръг Тангайл (Бангладеш), традиционната мюсюлманска наметка - бишт (Катар, ОАЕ, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, Сирия, Оман), песенният и танцов жанр на народната музика на Венецуела - хоропо.
В списъка на обектите на нематериалното културно наследство, които са застрашени от изчезване, вчера бяха включени ксилографията донгхо във Виетнам, текстилната традиция на неглуб в Гомълска област (Беларус), старинният струнен музикален инструмент на тюркските народи - кобыз (Узбекистан).
Още от категорията
/
Художникът Васил Горанов: Съвременното изкуство трябва да бъде адекватно на нуждите на съвременния човек
18.11
Георги Тошев с нов успех
10.11
Д-р Ангелова за изложбата "Асимилация и съпротива на жените мюсюлманки": Никой не иска да рови рани, тези неща ги е имало
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Принц Хари с нов удар по двореца
12:32 / 09.12.2025
Дениз от "Ергенът": Отървах се
11:37 / 09.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
19:03 / 08.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.