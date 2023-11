ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© НЕПУШАЧИ



Последните новини от Япония отново доказаха, че иновациите и креативността произтичат от частни лица и фирми, а не от синдикати, и не от принудителна държавна намеса.



Дори под тежката ръка на австралийското правителство процентът на тютюнопушенето започна да се увеличава "въпреки уеднаквените опаковки и най-високата цена на цигарите в света“.



В Япония конфликтът между пушачи и непушачи намери решението си в японската компания Piala.



На пушачите се налага да предприемат 29-етажно или 15-минутно пътуване, за да пушат навън, а непушачите от своя страна започнаха да негодуват срещу увеличеното време за почивка на пушачите. В Piala пушачите съставляват 35% от 120-те служители на компанията и ръководството признава, че тези пътувания не са загуба на време, а често се използват за обсъждане на бизнес.



Вместо да разгневи едната страна чрез прилагане на забрана или наказание, компанията направи ценно предложение на своите служители. Тези, които пушат, могат да продължат с почивките си, но останалите 65 процента, които не пушат, получават шест допълнителни дни почивка.



В стремежа си да запази човешкия ресурс, който са придобили, и да балансират нуждите на клиентите, Piala намери креативно решение, което гарантира, че служителите няма да напусне.



Трябва да се отбележи, че тази политика има много общо със създаването на по-кратки работни седмици, премахване на детския труд и по-кратки работни дни. Всички те са продукти на свободен доброволен пазар, а не на синдикати и правителствена сила.



Съкратените работни седмици са резултат от повишена производителност чрез доброволни пазари. С нарастването на производството един час труд започва да създава значителен излишък на стойност отвъд основното препитание. Отчитайки разходите за обучение и проблемите с текучеството, квалифицираните и дори така наречените "неквалифицирани“ работници придобиха лост за заплащане, безопасност, естетика и свободно време. Служителите започнаха да ценят свободното време много повече от доходите, което доведе до отпуск и обезщетения през уикенда. Синдикатите наложиха законодателство дълго след като това стана обичайно за работната ръка.



Трябва да се отбележи, че в дебата за кратката работна седмица, дори когато Австралия започнала да санкционира седемдневна работна седмица, работодателите започнали да предлагат по-високо заплащане от действителната ставка, като по този начин стимулират допълнителната работа. Правителството бързо отменило тази практика през 1947 г., като поставило таван на заплащането, принуждавайки всички служители да ценят свободното време еднакво.



Същото се случило и с детския труд



Премахването на детския труд също е резултат от свободните доброволни пазари. Не алчните родители карали децата да работят, а необходимостта от оцеляване. След като регионите се индустриализирали и производството започнало да нараства, неквалифицираните деца били изтласкани от работната сила, заменени от машини и възрастни, които били по-ценни. Натискът се увеличил, когато родителите започнали да изкарват разполагаем доход. Незначителният доход от работата на децата спрял да бъде необходим за издръжка на домакинство.



В Съединените щати едва когато повечето деца вече са били извън работната сила през 1930 г., са приети закони за детския труд, през 1938 г.



Това, което показва предложението за шест допълнителни дни отпуск за непушачи, е, че собствениците на частни фирми намират уникални начини да привлекат и задържат работната ръка в един конкурентен пазар, в който се конкурират и австралийските фирми.



По-удивителното е, че близо 10% от пушачите на Пиала са решили незабавно да спрат цигарите. Десет процента от пушачите на Piala внезапно прецениха, че шест допълнителни дни ваканция са по-ценни от паузите за пушене. Що се отнася до останалите 90%, пушенето и свързаните с него почивки все още се считат за по-ценни от всички техни алтернативи.



Позволяването на по-свободна и гъвкава среда, в която работодателите и служителите могат доброволно да преговарят за взаимоотношенията си, ще позволи на всеки служител да просперира възможно най-много.



ПУТИН



Съобщава се, че Владимир Путин е помилвал двама руснаци, осъдени за канибализъм, след като са били разположени на фронтовата линия във войната с Украйна.



Един от мъжете, Денис Горин, беше вербуван в частна военна компания, след като подписа договор с руското министерство на отбраната, но е известно, че е осъждан три пъти за убийството на най-малко четирима души между 2003 г. и 2022 г. Той също беше осъден за това, че е ял останките на жертвите си заедно с брат си, съобщи Sibir Realii, новинарско издание, свързано с Радио Свободна Европа.



Той е 17-ият човек, осъден за убийство, помилван от руския президент между 2022 и 2023 г. "На процеса Горин призна, че са изяли убития, който бил техен познат“, каза съседът му Дмитрий Владимирович.



Разследващите установили, че Горин първо е убил жертвата си, а след това е измил и охладил останките. След последната си присъда през 2018 г. Горин беше осъден на 22 години затвор, но беше помилван от руския президент през 2023 г..



Съседът добави, че Горин вече е свободен и е приет във военна болница в източния руски град Южно-Сахалинск поради средно сериозна травма. "Той е на практика свободен, помилван и половината му присъда е заличена. Но не мисля, че ще остане на свобода за дълго. Роднините на жертвите му помнят всичко“, каза съседът и добави, че се опасява, че Горин може да започне да убива отново.



Според нова снимка в социалния медиен профил на Горин в руската платформа Odnoklassniki отпреди месец, той е видян да носи военна униформа с буквата Z, изписана на ръкава – символ на войната в Украйна.



Друг мъж, Николай Оголобяк, е осъден за ритуални убийства, според съобщения в руски медии.



Той беше осъден на 20 години затвор през 2019 г. за убийството на четирима тийнейджъри и след това поглъщането на останките им. Съобщава се, че 33-годишният мъж е бил помилван тази седмица от руския президент за участие в нахлуването в Украйна.



Русия редовно освобождава и помилва закоравели престъпници, осъдени за изнасилвания, убийства и други тежки престъпления, за да попълни своите военни резерви, които се бият в Украйна. Известната ЧВК Вагнер също освободи стотици затворници, които се присъединиха към нейните военни операции в Източна Украйна.



КОНГО



Десетки хора са били убедени да спрат да пушат вейпове. Не заради опасенията за здравето или цената, а в знак на солидарност с народа на Демократична република Конго.



"Знам, че това са последните думи, които си мислехте, че ще ме чуете да казвам, но спирам да пуша“, каза потребителка на TikTok във видео, който достигна 1,5 милиона гледания. "Официално се отказвам.“



Десетки потребители коментират това видео и други като него, обещавайки, че те също са купили последния си вейп за еднократна употреба.



В момента ДРК е изправена пред "една от най-сложните хуманитарни кризи в света“, каза Агенцията на ООН за бежанците. Десетилетия на нестабилност и насилие ескалираха през последните месеци, докато приблизително 120 въоръжени групи се борят за контрол над ресурси и земя. Според ООН приблизително шест милиона души са били разселени поради конфликта и са изправени пред глад и насилие, основано на пола.



Конфликтът в ДРК е съсредоточен в източните провинции, които са богати на минерали като кобалт, който играе съществена роля в създаването на литиево-йонни батерии за електроника като телефони, електрически превозни средства и да, vape. Към 2021 г. приблизително 74% от световния кобалт се добива в ДРК, според Cobalt Institute.



Според Global Conflict Tracker на Центъра за превантивни действия, с нарастването на търсенето на кобалт и други минерали, използвани за създаване на модерна електроника, минната индустрия е превзела части от ДРК, което води до още повече разселване и конфликти.



"Научавах какво се случва в Конго и условията там заради кобалта, защото се нуждаем от него за електроника“, каза Кристина във видеото. "И аз искам да помогна за подобряване на условията в Конго.“



Хората изхвърлят около 150 милиона вейпове всяка година, изхвърляйки материали на стойност милиарди долари като желязо, мед и кобалт в сметищата. Докато мнозина в западния свят търсят начини да помогнат на хората от Конго отдалеч, призивите за ограничаване на електронните отпадъци станаха вирусни в TikTok.



"Отказът от вейпинга в знак на солидарност с Конго, децата по света и самата Земя. Това всъщност е феноменална практика“, каза друг потребител във видеоклип, който получи милиони гледания.



Добивът на кобалт не само подхранва конфликта, но и е опасен на практика. Сидхарт Кара, експерт по добива на кобалт в ДРК, го нарича "модерно робство“.



Кара каза пред NPR, че "кобалтът е токсичен при докосване и дишане – и има стотици хиляди бедни конгоански хора, които го докосват и вдишват ден след ден. Дори млади майки с бебета, завързани на гърба им – всички вдишват този токсичен кобалтов прах."



Министерството на труда на САЩ добави литиево-йонни батерии към списъка с продукти, създадени от детски труд през 2022 г., по-специално поради начина, по който децата рутинно са принудени да добиват кобалт в ДРК.



Кара каза още пред NPR, че миньорите често не получават лични предпазни средства и работят в опасни условия срещу еквивалента само на един или два долара на ден. Срутванията на мините са причинили стотици смъртни случаи и наранявания.



На един видеоклип потребител коментира: "Странно е, че няма да се откажа от пушенето заради здравето си, а в знак на солидарност с Конго.“



ОСКАР ПИСТОРИЪС



Бившият параолимпийски шампион Оскар Писториъс ще бъде предсрочно освободен от затвора, почти 11 години след убийството на приятелката си Рийва Стийнкамп.



Той я застреля няколко пъти през вратата на банята на Свети Валентин през 2013 г., като по-късно твърди, че я е помислил за крадец в дома им в Претория.



Писториъс, сега на 37 години, беше осъден от южноафрикански съд през 2016 г. да излежи 13 години и пет месеца затвор.



Комисията за предсрочно освобождаване определи помилването за 5 януари 2024 г.



След като бъде освободен, Писториъс ще бъде наблюдаван от властите до официалното изтичане на присъдата му "както всички други условно освободени", каза Министерството на изправителните служби в петък. Ако иска да се премести или да си намери работа през това време, той ще трябва да уведоми своя служител по условно освобождаване.



Писториъс също ще трябва да посещава терапевтични сесии, според говорителя на семейство Стеенкамп.



В писмо, прочетено на комисията по условно освобождаване по време на изслушването в петък, майката на г-жа Стеенкамп каза, че не се противопоставя на освобождаването му, но се чуди дали "огромните проблеми с гнева“ на Писториъс наистина са били решени в затвора. Тя добави, че ще бъде "загрижена за безопасността на всяка жена", която сега влиза в контакт с него.



Джун Стеенкамп избра да не присъства на изслушването за условно освобождаване в затвора Атериджвил, близо до Претория, като каза: "Просто не мога да събера енергията да се изправя отново срещу него на този етап“.



Нейният съпруг и баща на Рийва, Бари, почина по-рано тази година и тя каза, че напрежението върху двамата е било огромно.



"Скъпият ми Бари напусна този свят напълно съсипан от мисълта, че не е успял да защити дъщеря си... Не се съмнявам, че той е починал от разбито сърце“, се казва в изявлението на г-жа Стеенкамп.



Бари Стийнкамп се срещна лице в лице с Оскар Писториъс миналата година като част от рехабилитационния процес.



Г-жа Стеенкамп казва, че макар да не вярва, че убиецът на дъщеря ѝ е показал разкаяние, тя все пак е решила да му прости "отдавна, тъй като знаех със сигурност, че няма да мога да оцелея, ако трябва да се вкопча в гнева си“.



Това беше второто изслушване на Писториъс за условно освобождаване за по-малко от година.



Първата му молба се провали през март, защото не беше изтекъл минималният период на задържане. По-късно това беше обявено за грешка от Конституционния съд на Южна Африка, което доведе до ново изслушване.



Според южноафриканското законодателство всички нарушители имат право да бъдат обмислени за условно освобождаване, след като излежат половината от общата си присъда.



Рийва Стеенкамп, която беше на 29 години, когато почина, беше завършила право и беше успешен модел, като също работеше като телевизионна водеща и се появяваше в риалити шоу, наречено Tropika Island of Treasure.



"Тя беше повече от просто красиво лице, тя имаше красиво сърце и амбиция“, каза нейната приятелка Кери Смит пред BBC.



Двете жени се запознали в университета и планирали да създадат адвокатска кантора, за да помагат на малтретирани жени, след като завършат.



"Тя искаше да спаси всички, искаше да защити всички“, спомня си приятелката ѝ.



Стеенкамп беше във връзка с Писториус три месеца, когато той стреля четири пъти с пистолет през вратата на тоалетна в дома си в Претория в ранните часове на 14 февруари 2013 г.



Тя почина почти мигновено.



През 2015 г. той беше осъден за преумишлено убийство във Върховния апелативен съд, след като първоначално беше осъден за по-лекото престъпление – непредумишлено убийство.



Подбедриците на Писториус били ампутирани, когато той бил на по-малко от година. Впоследствие той разчита на протези и се превръща в световноизвестен атлет, известен като "бягащия по острието".



Печели множество златни медали от Параолимпийските игри. Той също се състезава срещу спортисти без увреждания на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.



ПАЯК



В сцена, излязла сякаш направо от филм на ужасите, паяк гнезди и изхвърля екзоскелета си в ухото на жена.



64-годишната дама открила паякообразния натрапник, след като отишла в общинската болница в Тайнан и казала, че чувала странни звуци в лявото си ухо през последните няколко дни.



Лекарите открили, че нежеланият паякообразен лагерува до един от разтопените си екзоскелети, според доклад за случая в The New England Journal of Medicine.



Паяците се линят, за да растат. Техните екзоскелети са направени от твърд хитин, който не може да расте, когато тялото на паяка вътре става по-голямо. Следователно паякът изхвърля екзоскелета, оставяйки го уязвим за известно време, докато неговият прясно открит екзоскелет се втвърдява. Тъмните, уединени места – като например човешкото ухо - са идеални за линеене, защото са защитени от хищници.



"В деня на появата на симптомите тя се събудила от усещането за движение на същество в лявото ѝ ухо“, пишат лекарите в доклада за случая. "Последващите непрекъснати звуци от биене, щракане и шумолене довели до безсъние. При физическия преглед беше видян малък паяк да се движи във външния слухов.“



Видът паяк не е уточнен, но е достатъчно малък, за да се побере в ушния канал на жената, който е с диаметър около половин сантиметър. Паякът е бил видян до един от старите си екзоскелети, които е свалил в ухото на жената.



"Не е необичайно да се намери паяк в човешкото тяло. Той обикновено намира тъмно място, за да свали скзоскелета си“, каза Тенгчин Уанг, един от лекарите на болницата, замесен в случая, пред Newsweek.



Въпреки градската легенда, която твърди, че всички ние поглъщаме осем паяка всяка година, паяците рядко пълзят в устата ни през нощта.



"Вибрациите са голяма част от сетивната вселена на паяците“, каза Род Крауфорд, куратор на паякообразни в Музея по естествена история и култура Бърк в Сиатъл, пред Scientific American. "Спящият човек не е нещо, до което паяк би се приближил доброволно.“



За щастие този малък паяк не причинил никаква вреда на жената, освен че я уплашил неприятно. Понякога паяци и други насекоми, които пълзят в ухото, могат да повредят ушния канал или дори тъпанчето.



"Според предишни доклади някои отровни видове могат да влязат в ушите на хората и да ги наранят или чрез отрова, или чрез одраскване на кожата на канала“, каза Тенгчин.



Лекарите отстранили паяка с помощта на засмукване.



"При по-големи паяци или насекоми във външния слухов проход се препоръчва накапване с лидокаин или етанол за умъртвяване на животното преди изваждане, за да се предотвратят прекомерни движения и последващо увреждане на структурите на ухото“, пишат лекарите. "Но течности не трябва да се въвеждат в ухото, ако тъпанчевата мембрана е перфорирана."