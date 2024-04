ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ДЕН НА ШЕГАТА



Тъй като прозорецът за първоаприлските шеги вече е затворен, събрах някои от по-креативните и хитри шеги.



Търсене и спасяване на овце, разположени в Дартмур



Всеки, който изпадне в беда по време на разходка на празника, може да бъде подпомогнат от спасителна овца, обяви екипът на спасилтелната служва в Дартмур.



Те са оборудвани със светлоотразителни бандани и звънци, така че пострадалите да могат да ги чуят, когато се приближат.



"Те са идеалното животно за търсене“, каза ветеринарят на екипа Ашли.



"Те вече са опитомени, много са, адаптирани са към нашите планински условия, имат си естествени якета, не е нужно да им носите храна и вода, много лесно се обучават.“



Приложението BS детектор от компанията за недвижими имоти Purplebricks обещава да ви предупреждава за всякакви лъжи от агенти по недвижими имоти.



Използвайки технологията AI детектор на лъжата, той ще издаде предупредително "бипкане“, когато чуе подозрителни говорни модели.



Пилета за откриване на наркотици



Швейцарската полиция обяви най-новото оръжие във войната си срещу наркотиците: кокошки-душачи.



Според изявление на полицията новото ято "Drogenspürhuhn" или пилета за откриване на наркотици се присъедини към екипа след успешна фаза на тестване.



По-евтини за обучение и отглеждане от кучетата, пилетата също снасят по едно яйце всеки ден, каза полицията, което допринася за тяхната рентабилност.



Сервизни котки



Поставяйки някоя и друга котка сред пилетата, полицията в Цюрих също обяви, че котките ще се присъединят към кучешкия им отдел.



"След период на дълго планиране, интензивен подбор и много часове обучение, днес дойде моментът да обявим, че допълваме нашите служебни кучета със служебни котки“, каза градската полиция на Цюрих.



"Техните тихи кадифени лапи и компактна телесна маса са идеални за използване в затворени пространства, но също така и за претърсване на къщи и следене на хора“, казаха те.



Изпращане на тоалетна хартия до Уран



Компанията за устойчива тоалетна хартия Who Gives A Crap изстрелва тоалетна ролка в космоса – чак до Уран.



"С милиардерите, които хвърлят коли в космоса и пренасят своите кризи на средната възраст на Луната, решихме, че е време да направим нещо наистина значимо“, казаха от компанията.



Пътуването от 3,2 милиарда километра ще отнеме около девет години и имената на космическия кораб се събират в Instagram - настоящите фаворити са High Plyer и C.R.A.P. (Cosmic Roll Aerospace Program).



АПАРТАМЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Апартамент под наем, превърнат тайно във "фантазиен свят“ от неговия наемател, получи статус на културен обект от II степен, след като доброволци се включиха в кампания за спасяването му.



Апартаментът на приземния етаж на къщата близнак в Окстън, Мърсисайд, е декориран от художника Рон Гитинс, който е живял там повече от 30 години.



Той изработил камини във формата на лъв и минотавър, направил римски олтар в кухнята и изрисувал стените с египетски, гръцки и морски стенописи от пода до тавана.



Мистър Гитинс допускал само шепа хора в дома си, но когато племенницата му Ян Уилямс го посетила след смъртта му през 2019 г., направила спасяването на апартамента, който стана известен като "Мястото на Рон“, своя мисия.



Тя каза: "Той беше създал свой собствен фантастичен свят в апартамент под наем. Чували сте за хора, чиито хазяи не искат да върнат депозитите, защото са оставили пластилин по стената, а той беше създал цяла камина с минотавър!"



Сега творбите на мистър Гитинс се превърнаха в първия пример за аутсайдерско изкуство - термин, използван за работа, извършена от хора без конвенционално обучение - на която беше дадена II степен от Министерството на културата, медиите и спорта, след съвещание с Historic England.



Сред подкрепилите усилията за спасяване на апартамента, е рок звездата Джарвис Кокър.



Бившият фронтмен на Pulp каза: "Малък брой хора на тази планета знаеха от известно време, че Ron's Place е много специално място – но отсега нататък е официално: Ron's Place получи статут на културен обект! Трудът на един уникален джентълмен в северна Англия е признат на национално ниво. Дори в световен мащаб. Алелуя!“



Мисис Уилямс първоначално каза, че тя и колеги доброволци са кандидатствали за вписване на имота, за да "предотвратят злото“ и да отблъснат строителните предприемачи.



Но дарение миналата година означаваше, че групата, която те сформираха, Wirral Arts and Culture Community Land Trust, успя да купи дома на търг и сега се надява да го използва, за да вдъхнови други художници.



Мисис Уилямс, която, подобно на покойния си чичо, е художник, каза: "Винаги сме имали идеята за холистична къща на изкуството. Сигурна съм, че Рон би искал това и наличието на списъка ни дава много повече доверие.“



Тя вярва, че мистър Гитинс, който почина на 79-годишна възраст, ще бъде в екстаз от решението.



Тя добави: "Той наистина се гордееше с това. Тъжно е, защото когато преглеждах нещата му, намерих пощенска картичка, която той ми беше написал с думите "Нямам търпение да ти покажа какво съм направил“.



"Беше написал грешен адрес и затова картичката е била върната, но това потвърждава мнението ми“



Сара Чарлсуърт, ръководител на северния екип в Historic England, каза: "Ron's Place е свидетелство за уникалните артистични постижения и визия на Рон Гитинс в продължение на четири десетилетия. Степента, до която творенията на Рон са вдъхновили действия от хората в местния район за набиране на средства за закупуване на сградата и осигуряване на оцеляването на неговото наследство, показва стойността на този забележителен проект и защо той е спечелил своето място в Списъка на националното наследство за Англия."



КОЗИ – ИТАЛИЯ



Малък отдалечен остров край бреговете на Сицилия започна да дарява своите 600 кози, като животните надхвърлят човешката популация от едва 100.



Местният кмет Рикардо Гуло каза пред Sky News, че козите създават "напрежение“ сред местната общност, тъй като сеят хаос в околната среда, нахлуват в домовете на хората и изяждат реколтата им.