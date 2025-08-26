ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тайното оръжие срещу избухливостта може да се крие в храната
Мащабно проучване от 2024 г., цитирано от ScienceAlert, разкрива, че добре позната хранителна добавка – омега-3 мастните киселини – може значително да намали агресията. Веществото вече е било свързвано с превенцията на шизофрения, но новите данни показват още по-широко въздействие.
Става въпрос за омега-3 мастните киселини.
Какво показва проучването?
Изследователи от Университета на Пенсилвания направили мета-анализ на 29 контролирани проучвания с 3918 участници. Резултатите показват, че омега-3 добавките намаляват агресията с до 28%, независимо от възраст, пол, диагноза или доза. Ефектът е краткосрочен, но статистически значим.
Неврокриминологът Адриан Рейн коментира: "Време е да започнем да използваме омега-3 мастни киселини за намаляване на агресията – както в обществото, така и в клинична или съдебна среда“.
Ефект върху всички форми на агресия
Анализираните проучвания (1996–2024 г.) включват участници от деца под 16 до възрастни над 50 години. Добавките показват ефект и при двата основни типа агресия: реактивна (в отговор на провокация) и проактивна (планирана). Това е първото изследване, което установява подобна връзка.
Според учените, омега-3 киселините действат чрез намаляване на възпалението и подкрепа на ключови мозъчни функции.
Допълнителни ползи и препоръки
"Родителите на агресивни деца могат да добавят една-две порции риба седмично към менюто като допълнение към друго лечение“, съветва Рейн.
Освен върху поведението, омега-3 мастните киселини имат доказани ползи за сърцето – намаляват риска от инфаркт, инсулт и други сърдечно-съдови заболявания.
Медикаменти
"Не са магическо решение срещу насилието. Но според нас те могат да помогнат и е време да започнем да прилагаме това знание", казва Рейн.
Източник: zdrave.to
