Танцуваме с "Pet Shop Boys" догодина

© EventEase Най-успешното британско дуо за всички времена ще гостува в България за първи път. "Pet Shop Boys" потвърдиха официално концерта за 2 юли догодина, в парка на Летище София до Терминал 2.



Пространството ще бъде специално подготвено и трансформирано, за да отговори на високите изисквания на продукцията на британците. Той е част от мащабното им турне, по информация на БНТ.



Нийл Тенант и Крис Лоу са подготвили вълнуваща програма, начело с хитове като "Always On My Mind' и "West End Girls' и символът на свобода и промяна Go West. В концерта ще представят и част от новия студиен албум "Hotspot". Британците залагат на шо, с елементи на театър, кино, политически сатира, впечатляващи хореография и визуални ефекти.