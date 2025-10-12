ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
Билка с древна история
"Това е може би една от най-рано опознатите и описани билки, тъй като е спомената в египетски медицински папирус още преди 5000 години. Известна е изключително много в целия регион на Средиземноморието - от Северна Африка, през Европа и островите, до България, където има големи естествени находища. Има диворастяща билка в парк "Странджа", а хората, които го посещават, виждат това растение и осъзнават колко ценно е биоразнообразието там", каза д-р Николай Колев, автор на книгата "Красивата лечителка – неразказаната история на скалната роза".
Растението е лесно разпознаваемо със своите ярки розово-цикламени цветове и намачкани листенца, които му придават характерен вид. Цветовете живеят само един ден – от разцъфването до увяхването им.
Името "памуклийка" идва от малката мъхеста семенна кутийка, която се образува след прецъфтяването и напомня на топчица памук.
"Билката на билките"
"Скалната роза е растение, което много трудно може да бъде описано по отношение на неговите лечебни свойства, тъй като те са изключително разнородни. Неслучайно и подзаглавието на книгата ми е "Неразказаната история на скалната роза - билката на билките". Това не е претенциозно, защото от научна гледна точка това е една от билките, които обхващат огромен ареал от доказани лечебни ефекти. Особено сега, в сезона на вирусите, тя има доказан противовирусен и противогрипен ефект. Има изследвания, включително на животински модели, показващи, че при тежка вирусна пневмония употребата ѝ може да намали смъртността с около 40%", коментира д-р Колев пред Bulgaria ON AIR.
Употреба и приложение
Въпреки че у нас билката все още не е широко разпространена като лечебно средство, в немскоговорящите страни тя се използва активно – под формата на чай, тинктура или таблетки.
Според д-р Колев скалната роза е безопасна и може да се приема както профилактично, така и с лечебна цел.
Важно е обаче да се помни, че билките не действат мигновено и не са подходящи за спешни състояния – те изискват постоянство и време, за да дадат ефект.
Билката се смята за една от най-нетоксичните в природата.
Единственото, за което трябва да се внимава, е при хора с ниска кръвна захар, тъй като тя има свойството да я понижава – ефект, който я прави особено полезна за диабетици в начална фаза.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: