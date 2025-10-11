Тази функция на фаровете носи допълнителна безопасност

© Всички сме забелязали, че модерните LED и ксенонови фарове изглеждат изключително ярки и стабилни. Но в някои автомобили, особено тези, оборудвани с усъвършенствани системи за сигурност, светлината всъщност трепти или променя интензитета си с изключително висока честота, която е невидима за човешкото око.



Тази функция е известна като "микро-трептене" или "честотна модулация" и има неочаквана цел: да предотвратява умората и заспиването на водача по време на дълги нощни пътувания, пише Automedia.



Човешкото око и мозък са изключително чувствителни към монотонност. Когато шофираме дълго време през нощта по прав път, постоянното, непроменящо се осветление може да доведе до състояние на хипноза на пътя – когато мозъкът се "изключва“ поради липса на визуални стимули.



За да се пребори с това, някои инженери са разработили системи, които леко модулират (променят) интензитета на фаровете с честота, която е над прага на възприятие на човешкото око (обикновено над 100 Hz). Това означава, че светлината технически трепти, но за нас изглежда като постоянна светлина.



Тази едва доловима промяна в светлинния поток служи като микро-стимул за ретината. Тя поддържа мозъка леко по-ангажиран и бдителен, без да разсейва водача. Целта не е да се събуди заспал човек, а да се забави настъпването на умората, преди да стане опасно.



Има и друга, по-техническа причина за тази модулация – съвместимост с камерите. Съвременните автомобили разчитат на видеокамери за разпознаване на пътни знаци, поддържане на лентата и управление на адаптивния круиз контрол. Тези камери имат собствена честота на кадрите.



Чрез модулиране на светлината, производителите гарантират, че светлинният сигнал на фаровете е винаги видим и правилно интерпретиран от сензорите на автомобила, независимо от честотата на снимане на камерата. Това е особено важно, когато автомобилът "чете" пътни знаци, които сами по себе си могат да отразяват светлината по начин, който създава оптични илюзии.



По този начин, функцията за "микро-трептене" е инженерен трик, който работи едновременно на две нива: поддържа шофьора по-безопасен, като се бори с монотонността, и подобрява работата на интелигентните системи за подпомагане на шофирането.