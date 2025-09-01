ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Тази монета струва 2500 евро, а е напълно възможна да я откриете в джоба си
Ако имате една от тези редки монети в джоба си, бихте могли да спечелите малко състояние.
Макар и на пръв поглед обикновена, монетата от 2 евро се е превърнала в любима сред колекционерите. Произведена в специално издание, сечено в Германия през 2011 г., монетата може да достигне хиляди евро поради своята рядкост.
Част от германската серия "Bundesländer I“ (Федерални провинции), тази монета от 2 евро от специално издание се откроява с дизайна си на Кьолнската катедрала. Вдъхновен от площад Ронкалиплац, дизайнът, създаден от известния немски скулптор Хайнц Хойер, повишава художествената стойност на монетата. Вътрешната дясна страна на монетата носи печата "D“ на Мюнхенския монетен двор.
Основната причина тази специална монета от 2 евро да е толкова ценна в света на колекционерите е, че са сечени само 85 000 броя. Това лимитирано издание я прави изключително желана за колекционерите.
Стойността му достига до 2500 евро
Въпреки че може да изглеждат като обикновени монети от 2 евро, тези монети от специално издание се продават на високи цени на онлайн търгове и на колекционерски платформи. Използваните, но в добро състояние монети се продават за между 150 и 200 евро, докато безупречните и силно колекционерски могат да достигнат цена между 2000 и 2500 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: