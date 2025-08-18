Тази рецепта ви дава възможност да използвате един от популярните летни зеленчуци по неочакван начин

© Има всевъзможни начини да оползотворим плодове, като ги превърнем в сладкиш или тестено изделие, подходящо за закуска. Банановият хляб е такъв вариант (с уточнението, че съвсем не е хляб).



А хлябът с тиквички е негова разновидност, която ни позволява да използваме един от популярните летни зеленчуци по неочакван начин.



Преди да престъпим към рецептата, две важни уточнения. Първото е, че подобно на банановия, и този сладкиш е по-вкусен, след като престоял поне ден. Второто - не бива да го покриваме плътно, след като е изпечен, за да имаме хрупкава коричка.



Хляб с тиквички



Необходими продукти:



2 чаши (около 370 г) настъргани на едро и леко изцедени от течността тиквички



2 големи яйца



2/3 чаша (160 мл) слънчогледово олио, зехтин или разтопено масло



1/2 чаша (95 г) тъмна кафява захар



1/2 чаша (100 г) бяла кристална захар



1 ч.л. ванилов екстракт



1 ч.л. сол



1 1/4 ч.л. канела



1/8 ч.л. прясно настъргано индийско орехче



3/4 ч.л. сода бикарбонат



1/2 ч.л. бакпулвер



2 чаши (260 г) универсално брашно



Захар за поръсване



Начин на приготвяне:



Загряваме фурната на 175°C. Намазваме формата за хляб с мазнина.



В голяма купа смесваме настърганите тиквички, олиото, яйцата, двата вида захар, ванилията и солта. Разбъркваме с вилица до хомогенност.



Добавяме канелата, индийското орехче, содата и бакпулвера, след което разбъркваме добре.



Добавяме брашното и бъркаме до гладка смес.



Изсипваме тестото в подготвената форма и заглаждаме повърхността. Поръсваме обилно със захар.



Печем 55-60 минути, като тестваме дали тестото се е изпекло с клечка за зъби.



Вадим и оставяме да изстине напълно във формата, пишат Smitten Kitchen, цитиран от lifestyle.bg. След това оставяме хляба непокрит във формата за една нощ или 24 часа, след което го нарязваме. Хлябът с тиквички се запазва свеж четири-пет дни на стайна температура.