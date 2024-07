© виж галерията По време на втория си концерт от турнето Eras Tour в Дъблин в събота, 34-годишната Тейлър Суифт се заклещи на повдигната платформа - но, за щастие, един от нейните танцьори ѝ подаде ръка за помощ.



Докато изпълняваше "The Smallest Man Who Ever Lived", поп суперзвездата остана във въздуха на платформа на стадион Aviva в Дъблин, след като тя не се оттегли според плана.







Вместо да изчезне на сцената като платформата срещу нея, частта от конструкцията, на която певицата стоеше, остана здраво стъпила, показват кадри, заснети от феновете.



Като професионалисти обаче, Суифт и танцьорът ѝ не пропуснаха нито един ритъм, преди да се справят гладко с техническия инцидент.



Без да губи момент, танцьорът Янек Равник отиде до платформата на звездата веднага след като неговата собствена стигна до пода и ѝ помогна да слезе без усилие, докато тя му се усмихваше, показва друг клип от изпълнението, пише Вести.бг.