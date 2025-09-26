Тежки снимки за Мария Силвестър завършиха със среднощен рев

© Тежкият живот на дете от бедно семейство предизвика силни емоции и сълзи у водещата на "Бригада нов дом" Мария Силвестър. В момента текат снимките на новия сезон, който тепърва ще се излъчва по екраните.



Мария сподели, че предишната вечер не е издържала и се е разплакала, заради съдбата на поредните герои в "Бригада нов дом". В същото време тя се ядосва на управляващите, че допускат в България хора да живеят в мизерия.



"Това ми е снимката от снощи", коментира Мария Силвестър на кадър, на който личи, че е плакала.



"Финал на 5-ти епизод и рев. Хубав епизод. Важен. В който съдбата на едно дете тепърва ще се решава. Докато Държавата се тресе от битката за властта. През това време деца растат в немотия.Нищо, ще изчакаме. Да се оправят нещата, да дойдат избори, да гласуваме", пише Мария Силвестър.