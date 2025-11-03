Тези билкови чайове доказано понижават холестерола, има ги във всеки дом
Въпреки това, има множество природни средства, които си заслужава да бъдат разгледани, според Times of India, питирани от Bulgaria ON AIR.
Чай от хибискус
Точно както яркият му червен цвят, чайът от хибискус се откроява като звезда сред световните средства за здравето на сърцето.
Освен впечатляващ визуален ефект, той предлага мощни ползи за сърдечно-съдовата система, което го прави отличен избор за естествена подкрепа на сърцето.
Зелен чай
Зеленият чай не се нуждае от представяне. Той е богат на антиоксиданти като катехини, които помагат за намаляване на нивата на LDL (лошия холестерол) в организма.
Консумацията на две до три чаши на ден не само подпомага здравето на сърцето, но също така улеснява отслабването чрез намаляване на възпалението, което го прави най-препоръчваната билкова напитка.
Чай от ройбос
Ройбос, или червеният храстов чай, е естествена, безкофеинова и богата на антиоксиданти напитка за хора с проблеми с висок холестерол.
Присъствието на два "магически" съединения – аспалатин и нотофагин, помага за намаляване на оксидативния стрес, понижава холестерола и подкрепя цялостната сърдечно-съдова функция.
Чай от лайка
Лайката е известна със способността си да насърчава релаксацията и качествения сън, но тя също така косвено подпомага здравето на сърцето, като намалява стреса – известен рисков фактор за сърдечни заболявания.
С присъствието на антиоксиданти като апигенин, тя намалява възпалението, понижава кръвното налягане и подобрява сърдечно-съдовото здраве.
