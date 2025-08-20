ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тези червеи ядат пластмаса?
Лариса Илиджин, главен научен сътрудник в Института по биология в Белград, заяви, че учените са открили, че брашнените червеи могат да разграждат различни пластмаси, включително полистирол, който се използва в опаковки, изолация и контейнери за храна.
В проекта, одобрен от правителството и Агенцията на ООН за международно развитие и други международни донори, те включват полистирола в редовната храна на ларвната форма на жълтия брашнен бръмбар, или Tenebrio molitor.
Те обикновено ядат горе-долу всичко, но се нуждаят от тренинг, за да ядат пластмасовите продукти.
"Имаме ларви, които са се адаптирали в продължение на дълго време да биоразграждат пластмаса, за да бъдат максимално ефективни в процеса“, каза Илиджин пред Reuters.
Тя обясни, че бактериите, живеещи в червата им, разграждат пластмасата до въглероден диоксид и вода и няма доказателства за оставяне на микропластмасови остатъци във вътрешностите или изпражненията им.
Работата надгражда подобни изследователски проекти в САЩ и Африка. Сърбия, която се надява да се присъедини към ЕС, рециклира само 15% от битовите отпадъци, което е далеч под целта на Европейския съюз от 55% и по-малко от 2%.
Над 84% от отпадъците се озовават на около 3000 сметища, често нерегулирани и пълни с пластмаса, картон, хартия и органични отпадъци. Търсят се начини да се спазят стандартите на ЕС за третиране на отпадъци.
"Стиропорът се разлага в природата за над 500 години. Това би бил един от добрите начини за решаване на проблема с пластмасовите отпадъци в природата“, каза Илиджин.
Институтът е предоставил на белградската компания Belinda Animals няколко контейнера с брашнени червеи. Сега ги развъжда и се надява да привлече мрежа от подобни ферми.
"При разграждането на 1 кг стиропор, ларвите отделят от един до два грама въглероден диоксид. Ако го изгорим, стиропорът отделя над 4000 пъти повече“, каза собственикът Борис Василев.
Той също така предвижда ларвите да бъдат използвани като храна за животни, ако достигнат голям търговски мащаб.
Използването на брашнени червеи е все още в начален стадий, каза Илиджин, тъй като Сърбия все още трябва да приеме разпоредби, които биха позволили използването и продажбата на продукти от насекоми за фураж на животни.
Всички неща, които се правят и променят сега, са полезни за здравето на животните, за нашата почва, за нашите растения, за цялата екосистема.
