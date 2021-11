© Песента, с която Дени и Марти ще представят България на "Детска Евровизия“ 2021 - "The Voice of Love" вече има и официално музикално видео, достъпно в You Tube канала на БНТ.



"The Voice of Love“ ("Гласът на любовта“), беше представена за първи път в ефира на БНТ 1 преди няколко дни. Песента носи вълшебен коледен дух и е вдъхновена от приказните светове на "Дисни.“ Автори на музиката и на английската версия на текста са Васил Гарванлиев, Давор Йордановски и Весна Малинова от Северна Македония. Българската версия на песента е написана от Стан Стефанов. Беквокалите към песента са в изпълнение на миналогодишния представител на България на "Евровизия“ - Виктория Георгиева, която е и ментор на дуета Дени и Марти. Виктория споделя, че влиза с цялата отговорност в тази роля, за да покаже, че по-опитните артисти могат да помагат на младите таланти, да са по-уверени, да усещат подкрепа и да има приемственост между поколенията изпълнители в изданията на престижния конкурс.



За Денислава и Мартин ноември и декември ще са изпълнени с репетиции. Дуетът е част от вокално студио "Сарандев“ в Добрич, където тече подготовката им за представянето на "Детска Евровизия“ 2021 през декември. Те са едни от най-отличаваните млади певци от града и се изявяват заедно на сцена от 2017 г. под ръководството на воклания педагог Елена Карабельова.



Българското участие в "Детска Евровизия“ 2021 се осъществява в партньорство между Българска национална телевизия и Лигна Студиос, с подкрепата на Община Добрич. Големият финал на ще се проведе на 19 декември. Зрителите ще могат да гледат събитието на живо от Париж от 17:00 часа по БНТ 1. За първи път, регламентът позволява за българските участници да се гласува и от България.