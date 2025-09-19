Новини
Тихомир Георгиев - DJ Тишо: Изпращаме лятото с изключително разнородно и забавно шоу Dance Explosion Summer 2025
Автор: Ася Александрова 13:16
© Фокус
Изпращаме лятото с изключително разнородно, забавно и изпълнено с добро настроение шоу Dance Explosion Summer 2025. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова продуцентът, композитор и текстописец Тихомир Георгиев - DJ Тишо. Събитието ще се проведе на 21 септември, неделя, в кино Кабана от 18.30 часа.

Идеята за Dance Explosion се ражда много ненадейно, странно и неочаквано, и съответно се осъществява благодарение на подходящите хора, които са на подходящото място в подходящото време. Случайно към тях се присъединява и Ники Станоев, който преди да стане актьор също е бил диджей. "Събираме се трима диджей и певицата Божидара Симеонова – много талантлива и спечелила куп награди млада певица. Музиката ще бъде много разнородна. Ники си пуска неща от 90-те, които на него му носят едно добро настроение. DJ Happy Fine, Стоян Стоянов, като DMC шампион на България от 90-те обича много скречовете и ще направи типичното 90-тарско шоу, винилово, с грамофоните, скречове и смесване. Аз от няколко години се опитвам да захвана едно шоу Rock The House, което е с ремикси на популярни рок хитове в нови клубни версии и все не му идва времето да го разгърна но мисля, че малко от шоуто ще покажем сега в неделя,“ сподели той и добави, че идеята може да се развие и да се направи и пролетно издание, "да привлечем и още диджеи, и други млади изпълнители, да си стане регулярно събитие.

Професията на диджеите възниква 80-те години, когато доминиращия носител за разпространение на музика от грамофонните плочи. Първите диджей са успявали да направят така, че да смесят, което е доста по-трудно отколкото със съвременната техника.  След това се появява компакт диска, появяват се CD плеерите. "Диджеите бяха взето нещо като малки богове на всяко парти, защото нямаше достъп до музика и те бяха хората, които пускаха за първи път определени песни, налагаха хитовете.“ След което се появяха компютрите и се измислиха вече технологии, конзоли, с които да може да се смесва. "Но изконната работа на диджея е с плочите.“ Интересно е, че се наблюдава една тенденцията на завръщането на винила, като самите меломани отново се обръщат към грамофонните плочи и дори в по-големите книжарници вече има музикални отделения, пълни с грамофонни плочи. "Общо взето плочата в момента е във възход в целия свят,“ посочи диджеят.

След това настъпва ерата на микса и колкото по-добър микс или скречове, и забавна, атрактивна програма, толкова по-добре. "Но и това време отмина и за съжаление сега сме в едно време, където почти няма истински диджей, защото всеки абитуриент, който си е купил скъп компютър, отива и се предлага за диджей, даже да го пълни с музика вече, защото тези платформи като Deezer, Spotify можеш директно да излъчваш и казва аз съм диджей и въобще не осъзнава, че то не е това просто да пуснеш някаква музика, съвсем друго е да си диджей.“  И докато у нас тази професия замира, в диджейте са пълнят стадиони, правят огромни партита, но "там пазарът е друг“.  

Тихомир Георгиев e организатор и на Националните музикални награди, предназначени за всички от тези артисти, които нямат някакъв лейбъл зад гърба си. "Тъй като аз съм минал по този път ми е ясно колко е трудно. Не съм кой знае колко силен в този шоу бизнес, за да мога да им реша всички проблеми, но поне измислих създаването на една класация, където да могат да покажат своите нови видеоклипове. И на база на класацията пък самите награди, за да могат тези, които наистина се стараят и правят хубави неща, да получат една макар и символична награда, но да попаднат в собствената си среда с други изпълнители като тях, с музикални журналисти, с водещи, за да се почувстват малко по-специални, и наистина ако мога по този начин да ги мотивирам да не се отказват.“

