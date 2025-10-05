ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Тита проговори за враждата си с Криско
Завръщане към корените
Новата ѝ песен "Най-яката жена" бележи завръщане към R&B стила, който феновете ѝ отдавна са искали да чуят отново.
"Много ми липсваше този стил. От много дълго време исках да направя такава песен. Моите фенове много искаха да ме чуят и да ме видят отново в такава светлина", сподели изпълнителката.
Изненадата: Криско е автор на песента
Най-голямата изненада за почитателите ѝ се оказа, че зад парчето стои не кой да е, а бившият ѝ продуцент Криско. Въпреки че вече не е част от лейбъла му "Адамант", Тита опроверга слуховете за вражда.
"Единственото вярно е, че вече не съм от "Адамант", но някак си с течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения", споделя тя.
Въпреки завръщането си към R&B звученето, Тита не иска да бъде поставяна в рамки. "Апелирам всички артисти и колеги - нека да смесваме жанрове. Толкова е готино, толкова е различно. Музиката е едно", каза певицата. Тя разкри, че скоро ще пусне още една R&B песен, но след това ще се остави на вдъхновението да я води "накъдето ме духне вятърът".
На въпроса за коя е написана песента "Най-яката жена", Тита отговори, че посланието е универсално. "Смятам, че всяка една жена за себе си трябва да бъде точно това", заяви тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 805
|предишна страница [ 1/135 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: