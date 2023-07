© виж галерията Тлъста сметка за ЧРД едва не докара Коцето до припадък. Фолкпевецът отпраши със съпругата си Надя и близки приятели в Барселона, където посрещна рождения си ден, става ясно от публикации в Инстаграм профила му.



Коцето и компанията му поляха помъдряването му с обилна вечеря, много наздравици и чупки в кръста. И както подобава накрая, се връчва и сметката, която в този случай явно е била умопомрачителна в буквален смисъл.



Тоталът, който възлиза на близо хилядарка в евро докарва Коцето до пот на челото. А кадрите предизвикаха небивал интерес сред последователите му в мрежата. Звездата, както се вижда, е имал нужда дори от успокоително при вида на цифрите, пише "Телеграф".



"My friend, do you have валериана?" ("Приятелю, имаш ли валериана?"), обръща се Коцето на майтап към сервитьора, донесъл сметката.



В крайна сметка се оказа, че това е поредната смешка, която Коцето си прави, за да развесели компанията и последователите си. И както става ясно, получила му се е.