Джерард Бътлър е име, превърнало се в синоним на холивудска слава. Със своята грубовата привлекателна външност, естествена харизма и актьорски талант, той е завладял сърцата на публиката по целия свят. Малко хора обаче знаят, че преди да стане известно име, Бътлър е имал успешна кариера като адвокат. И така, как този роден в Шотландия юрист се е превърнал в един от най-търсените актьори в индустрията?Израснал в Глазгоу, Бътлър винаги се е интересувал от юридическата професия. Той продължава да учи право в Университета в Глазгоу, а след дипломирането си работи като стажант-юрист в адвокатска кантора."Нямах намерение да бъда актьор. Щях да бъда адвокат", обяснява Бътлър пред Esquire."Произхождах от семейство малко над работническата класа, малко под средната класа, страхотно семейство с прекрасни ценности. Идеята, че имам шанс да завърша право, беше примамлива. Примамлива за мен, но и много примамлива за семейството ми. "Уау, един от нашите учи право в университет!"Въпреки това, колкото и да се наслаждава на работата си, той не може да се отърси от чувството, че нещо му липсва. Тогава осъзнава, че истинската му страст е актьорството. "Винаги съм имал късмет, дори в юридическия факултет. Някак си се промъкнах до позицията на президент на Юридическото дружество. Не съм от най-академичните хора. Като се има предвид количеството работа, което вложих, е невероятно, че завърших юридическия факултет. И то с отличие", казва той."Обичах работата си на адвокат, но чувствах, че нещо липсва в живота ми. Винаги съм се интересувал от актьорско майсторство и разказване на истории и почувствах, че е време да преследвам мечтата си."И така, в края на 90-те години на миналия век Бътлър взема трудното решение да напусне работата си и да се посвети на актьорството. Записва се в Кралската шотландска академия за музика и драма и започва да се обучава за актьор. Това е труден момент за Джерард, който започва отначало в нова област, но е решен да успее."Беше голям риск за мен да напусна работата си и да се занимавам с актьорство, но знаех, че това е нещо, което трябва да направя. Бях уплашен, но също така бях развълнуван да видя къде ще ме отведе това ново пътешествие", спомня си актьорът.Отдадеността и упоритият труд на Бътлър му се отплащат и той бързо си изгражда име в актьорския свят. Започва с малки роли в различни телевизионни предавания и филми, включително "Мисис Браун" (1987), филма за Джеймс Бонд "Винаги ще има утре" (1997) и "Приказка за мумията" (1998). Той се появява и в "Царството на огъня" с Крисчън Бейл (2002) и "Лара Крофт: Tomb Raider - Люлката на живота" с Анджелина Джоли (2003), преди да бъде избран за ролята на Фантома във филмовата адаптация на мюзикъла "Фантомът на операта" на Джоел Шумахер от 2004 г. Да, това шотландско момче може да пее!Оттам не след дълго той постига големия си пробив. През 2006 г. Бътлър участва в епичния екшън филм "300". Превъплъщението му в цар Леонид му носи признание от критиката и широко признание, изстрелвайки го на преден план в холивудската сцена. Той печели номинации за награда "Емпайър" за най-добър актьор и награда "Сатурн" за най-добър актьор, както и награда за филмова награда на MTV за ролята си."Чувствам, че голяма част от актьорските ми умения дойдоха, когато се обучавах за адвокат, защото всеки ден беше представление за мен. Преструвах се в офиса на човек, който всъщност не бях аз, сякаш бях някой, който е заинтересован, любопитен и страстен към професията. А всъщност не бях. Имаше си своите интересни моменти, но същото важи и за лечението на коренови канали", обяснява Бътлър пред списание Jetset през 2018 г.В следващите години Бътлър се превръща в един от най-търсените актьори в индустрията, появявайки се в няколко аплодирани от критиката филми и блокбъстъри. Той демонстрира своята многостранност като актьор, поемайки широк спектър от роли, от екшън герои до романтични главни роли. Хвален е за естествената си харизма, способността си да внася дълбочина и нюанси в героите си и непоколебимата си отдаденост на занаята си.На въпроса за пътя му от адвокат до холивудски актьор, Бътлър е смирен и благодарен. "Чувствам се невероятно щастлив, че успях да преследвам страстта си към актьорството. Беше дълго и предизвикателно пътуване, но също така беше едно от най-възнаграждаващите преживявания в живота ми", казва той.Бътлър е известен и с хуманитарните си усилия. Той е участвал в различни благотворителни организации и каузи, включително Mary's Meals, международна благотворителна организация, базирана в Шотландия, която ръководи програми за хранене на деца в училища по целия свят. Актьорът дори пътува до Либерия през 2013 г. и Хаити през 2018 г., за да посети училища и да разпространи информация за благотворителната организация.Той казва пред Daily Record: "Първо и най-важно, трябва да намерим мир в себе си и след това да намерим някъде, където да бъдем полезни. След като започнете да правите това, осъзнавате стойността и душевността в това, защото откривата страстта, където можете да промените нещо или където просто можете да допринесете."Актьорът е и гласовит защитник на осведомеността за психичното здраве, говорейки открито за борбата си с депресията след поредица от здравословни проблеми, които го карали да се съмнява в кариерата си."През последните години имах куп неща, свързани със здравето ми, които в един момент ме накараха да преосмисля цялата си кариера", казва Бътлър пред News.com през 2020 г. Сред тези проблеми е катастрофа с мотоциклет в Лос Анджелис през 2017 г., която го оставя хоспитализиран и лекуван за дивертикултит - храносмилателно заболяване, което причинява образуването на малки издутини в лигавицата на дебелото черво - за което е лекуван през 2018 г. в болница в Доминиканската република.Той също така претърпява "операция, която се обърка", което се превръща в "седем операции", обясни той пред News.com. И все пак, преживяването близо до смъртта дава на Бътлър нов поглед върху живота. "Това ме накара наистина да оценя колко ценен е животът, защото можех да се озова по всякакви начини, които щяха да ме изведат оттук", каза той пред Entertainment Tonight.Пътят на Бътлър от адвокат до топ актьор и филантроп е вдъхновение за много хора да променят живота си. Той доказва, че никога не е твърде късно да следваш мечтите си и че с упорита работа всичко е възможно. Поглеждайки към бъдещето, Бътлър няма планове да забави темпото, независимо от рисковете.