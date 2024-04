Той е кралска особа, но не се притеснява да носи щайги и да работи

© Пред каквито и тежки изпитания да те изправя животът, в някакъв момент ще се наложи да се върнеш към обичайните си задължения въпреки трудностите. Това важи не само за обикновените хора, но и за кралските особи.



А принц Уилям е пресният пример за последното. Въпреки трудните времена, които преживява със семейството си - баща му крал Чарлз и съпругата му Кейт Мидълтън се борят с рак, той отново се захвана с професионалните си ангажименти.



Вчера, 18 април, престолонаследникът на британския престол прекара между Съри и Лондон заедно с екип на Surplus to Supper - неправителствена организация, която се грижи да оползотворява остатъчна храна и да я превръща в ястия за нуждаещите се.



Уилям първо се включи в готвенето - като баща на три деца, той със сигурност има опит в кухнята. След това пък участва в пакетирането и товаренето на приготвяната храна на буса на организацията, съобщават Hello, цитирани от lifestyle.bg.



Заедно с още двама човека от Surplus to Supper принцът закара и раздаде приготвената с остатъчните продукти храна на нуждаещи се организации в Лондон като хранителни банки, училища, домове за социално слаби, приюти и религиозни организации.



Последният публичен ангажимент на принц Уилям беше на 19 март, когато беше в Шефийлд във връзка с проект за борба с бездомността. Два дни по-късно - на 22 март, съпругата му Кейт Мидълтън публично съобщи, че е диагностицирана с рак.