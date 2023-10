Той е легенда в музиката, член е на една от най-великите групи и въпреки артрита продължава да свири

© Ако има нещо постоянно в историята на "Rolling Stones", това е "страстната връзка" на Кийт Ричардс с китарата.



Той притежава повече от хиляда от тях - въпреки че свири само на няколко избрани модела на сцената - и дори когато наближава 80-те, Кийт все още е омагьосан от инструмента.



"Очарователното е, че колкото повече свириш, осъзнаваш, че толкова по-малко знаеш за цялата тази работа", казва той.



"Китарата, музиката, поставя безкрайни въпроси. Никога не можеш да знаете всичко. Невъзможно е", смята Ричардс, цитиран от BBC.



Той се връща в топ форма в новия албум на "Rolling Stones" - "Hackney Diamonds". Има хард рок рифове (Angry, Depending On You), жилав кънтри блус (Dreamy Skies) и полуимпровизирани госпъл тропи (Sweet Sounds Of Heaven).



Но докато Stones звучат неостаряващи както винаги, ръцете на Ричардс са възлести заради артрит. Това влияе ли на свиренето му?



"Колкото и да е странно, не се съмнявам, че влияе, но нямам никаква болка. Това моето е нещо като доброкачествена версия", казва той.



"Мисля, че ако понякога се забавям, то е по-скоро заради възрастта", казва още Кийт.