© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един актьор, който е роден на 31 август 1949 във Филаделфия. Той е второто от общо пет деца (има три сестри и един брат) в семейството на домакинята Дорис и застрахователния агент Хомър. През ученическите си години свири на музикални инструменти и пише музика за постановки. Първата му голяма роля е в рок-мюзикъла "Grease“ (1973), поставен в Лондон. Познахте ли го? Това е Ричърд Гиър, който завършва гимназия през 1967 и печели стипендия за университета в Масачузетс, където изучава философия и драматично изкуство. След две години прекъсва следването си, за да се посвети на театъра.



Участва в редица пиеси, сред които е и "Укротяване на опърничавата“ по Шекспир. Гиър дебютира в киното през 1970 с епизодични роли. През 1977 е забелязан с изпълнението си във филма "Looking for Mr. Goodbar“. На следващата година получава главната роля в "Days of Heaven“.



През 1980 г. изпълнява на Бродуей ролята на затворник в концентрационен лагер в пиесата "Bent“, за която е отличен с наградата "Theatre World Award“. През същата година култовата му роля във филма на Пол Шрайдър "Американско жиголо“, изстрелва актьорската му кариера към върховете, а участието му през 1982 в "Офицер и джентълмен“ затвърждава статута му на звезда. В този период актьорът се отправя и на пътешествие из Хондурас, Никарагуа и Салвадор – точно по времето на гражданската война там. Посещава много бежански лагери.



Вълнуващи превъплащения прави във "Вътрешни афери“ (1990) и в романтичната мелодрама "Хубава жена“ (1991), която се превръща в една от класиките на този жанр. Гиър продължава с успешни роли във филми като "Съмърсби“ (1993), "Първичен страх“ (1996) и "Булката беглец“ (1999), където за втори път си партнира с актрисата Джулия Робъртс. През 2002 г. Ричард Гиър посвещава много време, за да се подготви за изпълнението си в мюзикъла "Чикаго“, за който е отличен заслужено със "Златен глобус“ и номиниран за наградата "Оскар“.



Следва музикалната драма от 2004 "Ще танцуваме ли?“, където си партнира с Дженифър Лопес, а през 2008 излезе и екранизацията на романа на Никълъс Спаркс "Нощи в Роданте“ с участието на Даян Лейн. През 1991 Гиър се жени за популярната манекенка Синди Крофърд. Бракът им се разпада през 1995 година.



След това живее с актрисата Кари Лоуъл, от която има син. По-късно живее с Алехандра Силва с която имат две деца.



Гиър започва да се интересува от Будизма през 1978 година, когато посещава Непал и изследва живота на монасите и ламите там. Той става голям поддръжник на Далай Лама и приема будизма за своя религия. Заради бурната си подкрепа на независимостта на Тибет, Гиър има вечна забрана за влизане в Китай. През 1993 е прокуден от Оскарите, след като използва официалната церемония, за да се изкаже срещу китайското правителство.



Гиър бойкотира и летните олимпийски игри през 2008 в пореден опит да притисне Китай за тибетската независимост. Успоредно с това, Гиър участва в много кампании за борбата срещу СПИН, за защита на околната среда и екологично осъзнаване. За ролята си в отличения с "Оскар“ мюзикъл "Чикаго" Гиър грабва "Златен глобус“ през 2002 г. Актьорът харесва много да танцува, което и не крие. Дори преди 13 години партнира на латино дивата Дженифър Лопес в комедията "Ще танцуваме ли?". Лентата носи над 170 млн. долара приходи от прожекциите си по света.