Той е на 102 години, българин и е ваксиниран с противогрипна ваксина
©
Асен Богданов е на 102 години. Идва в кабинета на личния си лекар, за да бъде ваксиниран против грип. Споделя, че се чувства добре за годините си и иска да бъде защитен на прага на грипния сезон, предаде БНТ.
Асен Богданов: "Нямам спънки, нямам затруднения. Добре съм, досега 103 години съм си, както съм се пенсионирал от градски транспорт, бях техник и ръководител там, ветеран съм. Бил съм на фронта."
Дядо Асен споделя, че обича живота. Вярва, че спокойствието и добрата храна са в основата на дългия живот.
Асен Богданов: "Аз съм си здрав и не се грижа."
Павел Богданов – син на Асен: "Почти от нищо не се оплаква - добра храна, слуша, но най-много му се карам за бастуна."
Според д-р Качешмаров ваксинацията е едно от най-важните неща, които възрастните хора трябва да направят.
Д-р Станимир Качешмаров – общопрактикуващ лекар: "Ваксинирам дядо Асен, това е най-правилният подход да пазим човека докато е здрав, защото после изходът може да е в други посоки. Придружаващите заболявания не са пречка за ваксинация, напротив те са мотивация да се направи ваксинация, защото когато човек има сърдечно-съдови, мозъчни или други хронични заболявания, най-рано трябва да бъдат ваксинирани тези пациенти."
Днес дядо Асен казва, че не се оплаква от нищо – нито от болести, нито от тревоги.
Асен Богданов: "Нищо не ми липсва, сега съм си много добре, вкъщи съм повече, няма къде да ходя, свободен съм си, живея си и това е."
Не знае каква е тайната на дълголетието. Според личния му лекар обаче, формулата до голяма степен е комплексна.
Д-р Станимир Качешмаров – общопрактикуващ лекар: "Ген, добра храна, както каза бай Асен, активен начин на живот и да не се прекалява с нищо, най-вероятно това е формулата. Човек трябва да се грижи за здравето си, докато то е налично."
Сега дядо Асен се подготвя да посрещне рождения си ден навръх Бъдни вечер, когато навлиза в 103-ата си година.
Още по темата
/
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
07.10
Още от категорията
/
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
22:21 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
20:05 / 09.11.2025
Инфаркт и инсулт: Каква е разликата и какво да правим в първите м...
17:00 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:24 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
12:24 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
11:06 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.