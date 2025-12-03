Той е новият Джеймс Бонд
Актьорът, който е най-известен с участието си в "Ема" от 2020 г., "Фантастични животни", "Звезден отбор" на Джордж Клуни и "Masters of the Air", оглавява актуалните класации за потенциални кандидати. Според наблюдатели комбинацията от харизма, екранно присъствие и гъвкав актьорски диапазон прави Търнър един от най-обещаващите претенденти за ролята.
Според британския букмейкър Coral, Търнър е "фаворитът" и в момента изпреварва другите предполагаеми претенденти като Арън Тейлър-Джонсън и Хенри Кавил, пише The Telegraph.
Рязкото покачването в класацията може да се дължи както на вътрешна информация, така и на факта, че 35-годишният актьор просто е поредното име в дългия списък от потенциални наследници на една от най-престижните роли в киното.
Фактът, че Търнър е бил забелязан на почивка с годеницата си, певицата Дуа Липа в Ямайка, по-конкретно в Голдън Ай, бившето имение на писателя Иън Флеминг, може да е катализирала внезапната промяна в коефициентите.
Докато режисьорът Дени Вилньов не завърши работата си по "Дюн: Трета част" - моментът, в който кастингът официално може да започне, спекулациите около избора на следващия 007 ще продължат да се засилват.
Потвърдено е, че създателят на "Peaky Blinders" Стивън Найт ще напише сценария, а през септември беше съобщено, че Amazon търси "свежо лице", което да наследи Даниел Крейг, след като той се отказа от ролята след "No Time To Die".
Очаква се продукцията на следващия филм за Джеймс Бонд да започне през 2027 г., а премиерата е планирана за 2028 г. Това ще бъде първият филм за агент 007, реализиран изцяло под контрола на Amazon.
