Той е секси певец с божествен глас, световен талант и празнува днес

© Енрике Мигел Иглесиас Прейслер (на испански: Enrique Miguel Iglesias Preysler) е испански певец, роден на 8 май 1975 г. в Мадрид, Испания.



Иглесиас е син на известния испански певец Хулио Иглесиас и филипинската манекенка Исабел Прейслер. Има трима братя – Хулио Хосе, Мигел Алехандро и Родриго, както и три сестри – Мария Исабел (Чабели), Тамара и Ана. От 20 години негова партньорка в живота е руската тенисистка Анна Курникова, с която живеят в Маями, САЩ и имат близнаци Николас и Луси, както и момиченце Мари (Маша).



Енрике Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език (Enrique Iglesias, 1995). Този албум е изключително успешен и му спечелва награда Грами за най-добър испански изпълнител [1]. По-късно продължава кариерата си /с албумите "Vivir“ 1997 (спечелил му номинация за American Music Award), "Cosas del Amor“ 1998/ и със заглавия на английски /"Enrique" 1999, "Escape“ 2001, "Quizas“ 2002/; През 2003 г. издава поредния си англоезичен албум озаглавен "7“ с което показва, че това е седмият му пореден албум, лансирани в международен мащаб от MTV и другите интернационални музикални канали.



През 2004 той издава албума Bailamos: Greatest Hits. По-късно след кратка пауза от три години /в които Енрике твори поредният си албум издава албума си "Insomniac“, което в превод от английски означава безсънник, през 2008 г. издава албума "Uno 95/08“ best album на испански и е петият №1 испаноезичен албум на звездата.



В него са включени както хитове от предишните му албуми така и песни написани специално за този албум. През ноември 2008 г. Енрике издава нов "Greatest Hits – In stores now“ Изработва независим от този на баща си стил (поп с елементи на рок и балада).



Участва в редица филми и в сериалите "Двама мъже и половина“ и "Как се запознах с майка ви“. Печели много награди и неведнъж достига първи места в музикалните класации. Участва в концерт за кампанията "Да спасим света“. Песните, с които е най-добре познат на аудиторията са Bailamos, Hero, Be With You, Escape, Love To See You Cry, Do You Know? (The Ping Pong Song), "Escape“, "Can you hear me“, "Push“, "Somebody's Me“, "Love To See You Cry“, "I Like It", "Takin' Back My Love“, "Tonight“, Tired Of Being Sorry, Be With You, Dirty Dancer, Ring my bells, Bailando, Duele el corazon, Subeme La Radio и др.



За пръв път пее в България на концерта по случай 15-годишнината на М-Тел на 29 септември 2010 г. Негов промотутър е Лауд Консертс. На 14 декември 2015 г. се завръща в България за самостоятелен концерт, част от световното му турне Sex And Love Tour, в зала Арена Армеец.



Поради огромния интерес към събитието, Енрике изпълни своите световни хитове в България отново на 14 май 2016 година в зала Арена Армеец. Две години и половина по-късно, на 6 ноември 2018 г., отново в Арена Армеец София, той изпълнява всичките си хитове. Концертът е част от турнето All The Hits Live.