Той е син на известен актьор и участва в най-новия българския сериал
В истинския живот Борис Кръстев също живее с влиятелен и известен баща. Това е актьорът Малин Кръстев, когото познаваме добре от постановките "Януари“, "Тартюф“, "Женитба“, "Голгота“, "Дванадесета нощ“, филмите "Седем часа разлика", "Летовници", "Игра на доверие" и и др. Той преподава актьорско майсторство в младежката школа в Младежки театър "Николай Бинев“. Носител е на наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за драматургичен текст“, за пиесата "Семеен албум“, 2016. Майка на актьора е Станка Калчева, която също е актриса.
Борис стъпва на сцената, когато е едва на 10 годинки. Участва в постановката "Апокалипсисът идва в шест вечерта" на Георги Господинов. Дебютът му в киното е в "Единствената любовна история, която Хемингуей не описа".
И двамата не обичат да изтъкват факта, че са баща и син, за да използват някакви облаги в театъра. Борис от малък е привлечен от магията на театъра и логично следва стъпките на майка си и баща си. Но залага на собствените си умения и талант. Родителите му се опитали да го насочат към професии като лекар и адвокат, но желанието на Борис било съвсем друго.
Борис влиза в НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков, а по-късно става и носители на създадената в памет на Стефан Данаилов стипендия. Времето събира баща и сина заедно и на сцената. Двамата си партнират в постановката "2084. REX. Последният цар на света". В пиесата Малин Кръстев влиза в ролята на цар от далечното бъдеще, а Борис е киберасистент на баща си.
С времето младият акьор си изгражда своеобразна традиция. Когато играе в някакъв спектакъл, преди премиерата му да качва цитат от пиесата, който му е направил някакво впечатление. Според него този ритуал демонстрира ниво на отдаденост и разбиране на текста, дори когато това е далеч от истината. По текстът му “Кулата", написан през 2020 г прави пиеса, чиято премиера е на сцената на театър 199.
"Тати" е обръщението, което изполва Борис Кръстев за баща си. Дори, когато неговият тати навършва 50 г.
"Днес този човек преполови своя век. Честит Рожден Ден тати!!!" - пише актьорът по повод юбилея на баща си. А едни от най-хубавите начини да напомним на някого за обичта си е като споделим снимка от миналото с него.
Котките са една от любовите на младия актьор. И като дете, и като голям има слабост към тези домашни любимци.
Новият сериал на bTV "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ връща зрителите в София през 1998 г. – време на преход, когато мечтата за ново начало върви ръка за ръка със сивата икономика и бързите пари. В центъра на историята е АГ болница "Вяра, Надежда, Любов“ – място, където всеки ден се ражда нов живот, но и се взимат решения с висока морална цена. Само на няколко километра, нощният клуб "Марсилия“ диктува друг ритъм – на амбиция, сделки и опасни зависимости. Двата свята изглеждат несъвместими, но съдбите в тях се преплитат все по-необратимо, пише ladyzone.bg.
