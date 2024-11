Той има осем деца и три брака и е един от най-известните боксьори в света

© Феновете на бокса в цял свят очакват с нетърпение битката между един от най-добрите боксьори на всички времена Майк Тайсън и YouTube звездата Джейк Пол. Двамата ще преплетат ръкавици на 15 ноември на стадион AT&T в Тексас .



Въпреки че е на 58 години, Тайсън е в перфектна физическа форма – тренира здраво, изглежда в супер форма и без да се замисля прие предизвикателството на 30 години по-младия от него инфлуенсър, който притежава страхотни боксови умения.



Освен противоречията му на ринга, Тайсън има дълъг списък с противоречия в личния си живот: от трите му брака, през децата и изневерите, до няколко ареста.



В тийнейджърските си години американският боксьор е арестуван няколко пъти за различни провинения, свързани най-вече с насилие и кражби. Семейната му драма, преминаването от един приемен дом в друг, го отвежда в спортната зала, където започва историята му като спортист.



Коя е първата съпруга на Майк Тайсън?



Американската актриса Робин Гивънс е първата съпруга на Майк Тайсън. След размяната на сватбени клетви през 1988 г. Робин Гивънс обвинява Тайсън във физическо насилие над нея и двойката се развежда през 1989 г.



През 2013 г. обаче Тайсън разкрива някои неразказани тайни за брака си с Гивънс в книгата си "Безспорната истина“. В нея се разкрива, че Тайсън се е оженил за Гивънс, защото е смятал, че тя е бременна, а след няколко месеца тя е заявила, че е направила спонтанен аборт. Тайсън оспорва твърдението, че тя изобщо е била бременна.



Той твърди, че Гивънс и майка ѝ, която той определя като "безмилостна“, са го използвали за пари. Освен това в едно интервю Тайсън твърди, че Робин Гивънс е имала връзка с известната филмова звезда Брад Пит.



Коя е втората съпруга на Майк Тайсън?



На парти, организирано от Еди Мърфи, Тайсън се запознава с втората си съпруга Моника Търнър.



Двамата се женят за Търнър през 1997 г. Връзката им продължава пет години и двойката дори има две деца. Радостта не трае твърде дълго, тъй като Майк Тайсън и Моника Търнър се развеждат през 2003 г., въпреки че от известно време живеят отделно, а Търнър неколкократно обвинява Тайсън в изневяра. Заедно обаче те имат две деца: Райна и Амир. Освен това има още две деца: Мигел и Екзодус, от стриптизьорка.



Коя е настоящата съпруга на Майк Тайсън?



В момента Майк Тайсън е женен за Лакиха Спайсър. Поглеждайки към горните два, изглежда малко вероятно нещо да се промени, когато Тайсън се ожени за настоящата си съпруга, Лакиха Спайсър.



Връзката има своите възходи и падения, но Тайсън твърди, че "Кики“, както той нежно я нарича, е променила напълно гледната му точка за брака. От този съюз се раждат децата му Милан и Мароко.



The U.S. Sun съобщава, че Майк Тайсън приписва голяма част от сегашната си стабилност в живота на третата си съпруга, Лакиха Спайсър, която в крайна сметка му е помогнала да преодолее тези борби.



Миналото на Майк Тайсън е белязано от бурни връзки и правни проблеми, които включват присъда за изнасилване през 1992 г. и поредица от хаотични инциденти, подхранвани от пристрастяване.



Бившият бодигард на Майк Тайсън е разкрил, че той се е впускал в тежки сексуални контакти с фенки непосредствено преди боеве, за да овладее агресията си. The U.S. Sun твърди, че въпреки колоритното си минало Майк Тайсън твърди, че се е променил, след като се е оженил за Лакиха Спайсър през 2009 г., като същевременно твърди, че тя е оказала изключително положително влияние върху живота му.



Докато Майк Тайсън се подготвя за предстоящата битка, той признава, че макар все още да пуши канабис, до голяма степен се е отказал от твърдите наркотици, твърди The U.S. Sun.