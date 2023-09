Той получава двойка по музика, а след това се превръща в един от най-виртуозните музиканти на всички времена

© Уикипедия Той е рок и блус-китарист и певец. Роден е на 27 ноември 1942 г. в Сиатъл. Той оказва огромно влияние върху развитието на музиката. Повлиян е от блус-китаристи като Мъди Уотърс, Би Би Кинг. Започва да концертира под името Джими Джеймз. Познахте ли го? Става въпрос за Джими Хендрикс, а Sofia24.bg ще ви разкаже за него. Джими Хендрикс е един от най-добрите американски изпълнители на 20-те години на миналия век. Считан е за един от най-великите изпълнители и китаристи на всички времена.



Джони Алън Хендрикс, преименуван на Джеймз Маршал Хендрикс през 1946 година, в памет на починалия брат на баща му. През 1965 г. сформира групата “Джими Джеймз енд Флеймс" и свири в клубовете на “Гринич Вилидж". В Лондон създава триото “Икспириънс" заедно с Ноел Рединг – китара, и Мич Мичъл – ударни инструменти, с което записва първия си хит “Хей, Джо" и най-значимите си албуми. Свири на фестивалите в Монтерей (1967 г.) и Уудсток (1969 г.). След това създава групата “Бенд ъф Джипсис", която съществува само няколко месеца. Последният му голям концерт е на о. Уайт (1970 г.). Умира в Лондон от свръхдоза наркотик.



Родителите му се развеждат през 1951 г., а майка му умира през 1958 г., когато той е 16-годишен. Джими е силно привързан към баба си по майчина линия, която е индианка (чероки) и от която наследява силното чувство на гордост и уважение към корените си.



След смъртта на Люсил, Ал подарява на сина си едно укулеле и по-късно му купува акустична китара за 5 долара. Любопитно е, че през същата година единствената му двойка в училище е по музика. Джими Хендрикс, който е левичар, използва това много умело. Музикални инструменти се произвеждат за десничари, така че Джими започва да свири на китара, като я обръща с главата надолу. Първата си акустична китара той получава на около 16-годишна възраст.



Това, което вдъхновява Хендрикс в младежките му години, е едно участие на Елвис Пресли в Сиатъл. След като свири в няколко местни групи, Хендрикс постъпва в армията в 101 въздушнодесантна дивизия като парашутист, за да избегне двугодишна присъда за шофиране на крадена кола. По-малко от година след това е уволнен по здравословни причини, тъй като счупва глезена си при парашутен скок. През 1966 г. Джими сформира своя група, Jimmy James and the Blue Flames, и се установява в Ню Йорк. Китаристът Чаз Чандлър го отвежда в Англия, като му помага да сформира групата The Jimi Hendrix Experience с бас-китариста Ноел Рединг и барабаниста Мич Мичъл.



Първият сингъл на Джими е вариант на песента "Hey Joe“, която е стилизирана блус песен, написана от Били Робъртс и която по това време е "стандарт“ за рок-групите. Джими прави революция в жанра рокендрол, след като песента е записана по новаторски начин, като смесва рок и блус. Успехът на Хендрикс се затвърждава с песните "Purple Haze“ и "The Wind Cries Mary“, които заедно с "Hey Joe“ са хитове в Топ 10 класацията.



Славата на Jimi Hendrix Experience продължава да расте след първия албум на групата - Are You Experience. Хитове като "Red House“, "Highway Chile“ и "Remember“ – се изкачва до пето място в класацията Billboard 200. Хендрикс, заедно с приятелката си Кати Ечингам, се установява в Лондон и наема квартира на улица "Брук“ 23. Любопитен е фактът, че на улица "Брук“ 25 през 18 век е живял бароковият композитор Георг Фридрих Хендел и Хендрикс е бил видимо доволен от това съвпадение.



Хендрикс е известен с перфекционизма, който влага в записите на музиката си. Всяка песен е записвана безброй пъти, докато той открие правилното ѝ звучене ("Gypsy Eyes“ e записвана 43 пъти). В САЩ Джими Хендрикс изнася представлението на живота си на поп фестивала в Монтерей, който се провежда през 1967 година. В края на шоуто той запалил китарата си пред изпаднала в екстаз публика. Така се ражда легендата Джими Хендрикс. През същата година той издава и втори албум, който се изстрелва на върха на класациите при излизането си. Той се нарича Axis: Bold as Love. По време на създаването на албума се проявява невероятният му талант да пише песни. Третият албум – Electric Ladyland – има хитове като "All Along the Watchtower“. Той е издаден през 1968 година. Освен че е единственият му албум номер едно, това е и най-успешния му в търговско отношение албум.



Разширяването на музикалните хоризонти на Хендрикс е съпроводено с влошаването на отношенията му с Ноел Рединг и през 1969 The Jimi Hendrix Experience се разпада. Той е арестуван на летището в Торонто, след като в багажа му е открит хероин. Хендрикс е освободен след гаранция от 10 000 долара. По-късно е оправдан, тъй като властите намират за убедителни твърденията му, че наркотикът е подхвърлен в чантата му от почитател, без негово знание. През август 1969 Хендрикс сформира нова група, наречена Gypsy Suns and Rainbows.



Със своите албуми и песни, оглавяващи класациите на САЩ и Великобритания през 60-те години на миналия век, известният певец, автор на песни и китарист печели фенове по целия свят със своето сценично присъствие и новаторско звучене. В кратката си музикална кариера, продължила около пет години, той издава много хитове, сред които са първият му сингъл "Hey, Joe“, "All Along the Watchtower“ и "Purple Haze“.



През кариерата си на музикант Хендрикс е притежавал различни китари, включително и един Gibson Flying V, която той оцветява с психиделични рисунки. Все пак китарата, която най-вече е свързана с неговото име е Fender Stratocaster или "Strat“. Някои считат, че Хендрикс е допринесъл най-много, за да стане Stratocaster най-продаваният модел китари в историята.



През юли 1970 година той свири пред най-голямата си публика – 400 000 души на поп фестивал в Атланта, Джорджия, а през август е последното му появяване във Великобритания на Isle of Wight Festival с Мичъл и Кокс. Хендрикс изразява на сцената разочарованието си от желанието на публиката да слуша само старите му хитове.



На 6 септември 1970 г. е последното му изпълнение на живо в Германия, където е освиркан от публиката. Седмица по-късно на сутринта на 18 септември е намерен мъртъв в апартамент на хотел "Samarkand“. Той прекарва нощта с германската си приятелка Моника Данеман и умира. И трите албума на Джими попадат в класацията на 500-те най-велики албума на всички времена според Rolling Stone. Посмъртно получава звезда на Холивудската алея на славата на 14 ноември 1991 година.