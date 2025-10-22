Има два вида кестени – сладък кестен (Castanea sativa) и див кестен (Aesculus hippocastanum). Сладкият кестен е този, който се яде и радва небцето ни, докато дивият кестен се използва повече за медицински цели.Плодовете на конския кестен пречистват кръвта и укрепват имунитета. Те са трудни за смилане, но също така осигуряват много енергия, защото съдържат много въглехидрати, протеини, захари, мазнини и целулоза.Древните народи са ги използвали за укрепване на тялото, докато през Средновековието плодовете на сладкия кестен са били смятани за важен хранителен продукт. Известно е също, че римският император Цезар е наредил изгарянето на кестенови гори в завладените от него райони, само за да унищожи основния източник на храна за местните жители.Един кестен съдържа цели 54 процента вода, протеини, въглехидрати, а основната му съставка е нишесте (40 процента). Той представлява "капсула“, богата на калций, калий, мед, манган, фосфор, желязо и повечето витамини от група В. За да се задоволят нуждите от витамини и минерали, се препоръчва да се консумират 85 грама кестени дневно. Нетипично за кестените е, че те са богати на витамин B9, който иначе се съдържа в зеленчуците, отговорен за образуването на червените кръвни клетки и синтеза на ДНК.Единственият му недостатък е високата енергийна стойност, но затова е отличен за деца, спортисти, възрастни хора и всеки, подложен на по-голямо физическо натоварване. Отличава се от другите ядки по ниското си съдържание на мазнини и е единственият сред тях, който съдържа витамин С.Кестените се препоръчват за хора, които искат да укрепят мускулите си, при анемия, физическо и интелектуално изтощение, както и за енергийна подкрепа по време на растеж.Този специфичен плод е добър за лечение на дихателни проблеми, като например кашлица. Чаят от кестени е истинска благодат за облекчаване на симптомите на астма и бронхит. Кестеновият мед, от друга страна, е изключително хранителен и лечебен. Той лекува гастрит и храносмилателни проблеми, защитава черния дроб и допринася за по-добро кръвообращение.Природно лекарство за ревматизъм и подаграТози есенен плод е източник на фибри, които помагат за намаляване на нивата на холестерола в кръвта. Кестените ни осигуряват фосфор и магнезий, както и калий, който помага за балансиране на нивата на натрий, сърдечната честота и кръвното налягане. Кестените трябва да се консумират от хора, страдащи от хронични ревматични заболявания и подагра, а също така се препоръчват за предотвратяване на преждевременно стареене.Като се има предвид, че съдържат малко натрий, съставът им е идеален за диетата на хора с бъбречни и сърдечни заболявания. Особено се препоръчват за хора с разширени и възпалени вени или хемороиди.Плодовете са известни с така наречената тинктура за разширени вени, която се използва при проблеми с кръвообращението, болки в костите, ставите и гърба. Цветовете се използват и за приготвяне на тинктура за лечение на ревматични оплаквания, подагра, артрит и невралгия.Съвет: Когато го консумирате, това трябва да е единственото ви хранене, т.е. избягвайте да го комбинирате с други храни, за да го улесните в храносмилането, пише actualno.