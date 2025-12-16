Той сложи край на целувките в киното
©
Е, от 2026 г. нататък, във всички проекти, в които участва актьорът, той ще добави клауза, за да избегне целуването на когото и да било. Това признава той в интервю за "Daily Mail", в което уверява, че решението е взето и е съгласувано с партньорката му Амал Клуни.
"Опитвам се да следвам пътя на Пол Нюман. Няма да целувам повече никакви момичета", каза актьорът. Той не е изразил причините си, но може би това е символ на уважение към брака му.
Джордж Клуни и краят на целувките в киното
Поне това бяха мотивите, изтъкнати от Пол Нюман през 70-те години, когато той ясно заяви, че ще целува само съпругата си, актрисата Джоан Удуърд, на екрана. Въпреки това, струва си да припомним, че откакто Джордж Клуни стана баща, участието му във филми значително намаля.
Изминаха осем години, откакто актьорът стана баща за първи път с Амал, с двойка близнаци, Ела и Александър. Оттогава той се е появявал само в "The Midnight Sky", "Ticket to Paradise" и в малка роля във "Flash" като Батман. Само преди няколко месеца той обяви пред "Variety", че е време да отстъпи място на новите поколения.
"Вижте, аз съм на 63 години. Не се опитвам да се състезавам с 25-годишни главни герои. Това не е моята работа. Няма да снимам повече романтични филми", заяви той тогава. Изглежда, че е спазил думата си, особено след като обяви, че повече няма да целува никого на екрана, пише още "Marca".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина известен актьор
13.12
Обраха Чефо
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
23:00 / 15.12.2025
Аналогов ренесанс: Gen Z се връща към телефоните с копчета от 1 я...
13:19 / 15.12.2025
Какви ще са цените на колите у нас след 1 януари?
10:33 / 15.12.2025
Празник! Имен ден имат българки с интересно име
08:49 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 разкри любим ритуал от рутината си
22:03 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.