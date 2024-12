Топла или студена вода на празен стомах - коя е по-полезна

© Пиенето на чаша вода на празен стомах веднага щом се събудите сутрин е здравословен навик с многобройни предимства. Тази практика не само засилва метаболизма, но и подобрява храносмилането. Докато някои проучвания показват, че студената вода помага за отслабване, други препоръчват пиенето на топла вода сутрин за утоляване на жаждата и поддържане на цялостното здраве.



Традиционно лекарите съветват да се пие топла вода само при заболяване. Практиката да се пие топла вода обаче става все по-популярна напоследък. В някои ресторанти на клиентите дори се сервира топла вода в чаши. От друга страна, за тези, които се занимават с редовни тренировки и физически дейности, много проучвания показват, че студената вода е по-ефективна за понижаване на телесната температура. Ето предимствата и на двете, за да определите кое е по-добро.



Ползи от пиенето на топла вода



Подобрява храносмилането



Топлата вода подобрява храносмилането, като стимулира храносмилателните ензими в червата и подпомага детоксикацията. Тя насърчава по-доброто кръвообращение, което подпомага храносмилателните органи при по-ефективното разграждане на храната. Освен това помага за предотвратяване на подуване и запек.



Подпомага детоксикацията



Топлата вода е известна със способността си да изхвърля токсините. Проучване, публикувано в European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, предполага, че пиенето на топла вода стимулира процесите на детоксикация на тялото. Адекватната хидратация помага за елиминирането на токсините чрез потта и урината. От научна гледна точка високите температури разширяват кръвоносните съдове, което позволява на отпадъчните продукти да се транспортират по-ефективно към органите на елиминиране.



Подобрява кръвообращението



Топлата вода подобрява кръвообращението, като разширява кръвоносните съдове. Проучване, публикувано в American Journal of Physiology, установи, че пиенето на топла вода насърчава релаксацията, което подобрява цялостното кръвообращение. Подобрената циркулация спомага за по-ефективното насищане на тъканите с кислород и поддържа цялостните телесни функции.



Ползи от пиенето на студена вода



Подпомага загубата на тегло



Неочаквана полза от пиенето на студена вода е нейният потенциал да изгаря малко калории. Проучване от 2003 г. на Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, установи, че пиенето на студена вода увеличава разхода на калории, тъй като тялото работи, за да доведе водата до телесна температура. Този ефект може да доведе до леко повишаване на метаболизма, макар и не достатъчно значително, за да доведе до драстични резултати при загуба на тегло.



Освежаващо и енергизиращо



Студената вода осигурява освежаващо усещане и може да намали чувството на умора. Пиенето на студена вода сутрин може да ви помогне да се почувствате енергични и готови да започнете деня си.



Увеличава хидратацията



Студената вода се абсорбира от тялото по-бързо от топлата. Според няколко проучвания студената вода повишава степента на хидратация на тялото, което я прави отличен избор след тренировка или физическо натоварване. Студените течности също така стимулират храносмилателната система, позволявайки на тялото да абсорбира вода и хранителни вещества по-ефективно.