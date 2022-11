© виж галерията Младата и талантлива певица и пианистка, Валерия Стоянова, която преди 5 години впечатли публиката в зала 1 на НДК с дуета си с Васил Петров, представя втори авторски сингъл - Our Time. Вече на 15 години, тя създава своя музика. Песента е на български и английски език и излезе преди броени дни в дигиталните музикални платформи с видеоклип към нея.



Заглавието насочва към обобщението, което тя прави - мисълта за нас, за насищането и осмислянето на живота с музика, да не се отказваме от мечтите си, да сме заедно и ни представя новия си сингъл Our Time. Свежата джази фънки песен с модерен ритъм не е първият опит на Валерия да създава собствена музика. През 2020 г. нейната песен "Възвръщане“ се появи като първи авторски сингъл в ефира.



Our Time отваря пространства пред слушателите да открият по нещо от себе си, провокира и вдъхновява. Музиката и текста са на Валерия, акомпанимента на пианото е отново на Валерия, аранжимента е на Wah Tony Rikev и китариста Стойчо Стоянов, който е и неин баща. Той се занимава професионално с музика и рекординг, основател на музикалното училище XS Artists music school, работи в различни музикални проекти с Алма Доудъл, Нели Петкова, Михаела Маринова, Виктор Калев, Николай Урумов и Йоана. Видеото е дело на Михаил Янакиев в снимките участват нейни съученици от Музикалното училище.



Валерия Стоянова проявява интерес към музиката на 3-годишна възраст. На 5 години посещава вокална група, но скоро след това има желание да се изявява самостоятелно. На 6 г. тя е одобрена да участва в телевизионното предаване "Големите надежди", където участва на живо в големите концерти. Проявява огромен интерес към пианото и желание сама да си акомпанира на песните, които пее.



С помощта на своите родители (музиканти) започва да прави различни аранжименти на любими песни. Впечатлени от таланта ѝ, музиканти от поп и джаз гилдията и телевизиите я канят за самостоятелни участия в концерти и телевизионни предавания. От съвсем малка участва и в благотворителни прояви. Първата ѝ голяма сцена е в Зала 1 на НДК през 2017-та където заедно с Васил Петров пеят в дует в спектакъла му Sinatra:Vegas и през следваща година отново получава покана да участва във второто издание на спектакъла Sinatra:Vegas, където пее в дует с Брус Джонсън.



Валерия дебютира в радио и тв ефира с народната песен "Ясен месец" в джазиран вариант през 2019-та. Както и доста кавър версии на различни песни, някои от които са много успешни, като песента "Бохемска Рапсодия" на Queen. През 2020 година излиза първия й авторски сингъл "Възвръщане“.



Чуйте новата песен на Валерия Стоянова Our Time ("Нашето време") в YouTube канала й тук.