Това е най-обсъждания новогодишен ритуал последните години, не го пропускайте
Традицията идва от Исания. Смята се, че носи добър късмет и просперитет през новата година. Тя е позната като "Las doce uvas de la suerte" или "12-те зърна грозде на късмета", като всяко грозде представлява всеки месец от годината.
Някои хора поставят акцента на поверието върху любовта и казват, че изпълнявайки ритуала през новата година ще срещнеш любовта на живота си.
Трябва да ядете гроздето едно по едно при всеки удар на часовника.
