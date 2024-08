"Това е ужасяващо": Блейк Лайвли с коментар за терористичната заплаха на концерт на Тейлър Суифт

© Блейк Лайвли е загрижена за безопасността на приятелката си Тейлър Суифт, след като поп звездата отмени три концерта на Eras Tour в Австрия поради терористичен заговор.



Във видео, споделено в TikTok, актрисата наруши мълчанието си по повод плашещата новина, докато беше на премиерата на новия си филм It Ends With Us . "О, боже мой! Искам да кажа, че това е ужасяващо“, обясни Лайвли във видеото. И добави "Но слава Богу, всичко свърши."



Първоначално Суифт имаше три планирани концерта на Eras Tour на стадион Ernst Happel във Виена, но ден преди първия концерт властите потвърдиха, че двама мъже са били арестувани във връзка с планирано нападение на събитието. Междувременно трети заподозрян също беше задържан на следващия ден.



По-късно австрийските власти разкриха, че един от задържаните от тях заподозрени е признал, че е възнамерявал "да извърши нападение" на концерта "с използване на експлозиви и ножове". На пресконференция Омар Хайджави-Прихнер, ръководител на австрийската Дирекция за държавна сигурност и разузнаване, съобщи пред пресата: "Неговата цел беше да убие себе си и голям брой хора по време на концерта днес или утре."



Следователите са открили също така елементи, включително водороден прекис, детонатори, кабели за детонатори и самоделни експлозиви, които вече са били сглобени в апартамента на мъжа.



Суифт все още не е коментирала новината и нейните шоута в Лондон все още са насрочени по план.