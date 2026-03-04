Това са колите, които, ако купите днес, ще карате до 2041 г.
Сред фаворитите е новата Toyota Corolla (последно поколение), особено във версията 1.8 или 2.0 Hybrid. Хибридната технология на марката вече има дългогодишна история и се счита за една от най-издръжливите на пазара. Подобна репутация има и Toyota Camry Hybrid, където се търси баланс между комфорт и ниски разходи за поддръжка.
В компактния клас често се посочва и новата Honda Civic (11-о поколение) с атмосферните или доказаните бензинови двигатели. Моделът съчетава модерна визия с относително проста и надеждна механика.
Сред кросоувърите често се споменават Mazda 3 и Mazda CX-5, които разчитат на традиционни бензинови двигатели и по-консервативен инженерен подход - фактор, който според много шофьори намалява риска от скъпи ремонти в бъдеще.
Общият съвет на автомобилните среди е ясен: ако искате нов автомобил, който след 15 години все още ще пали без колебание, избирайте модели с доказани бензинови или хибридни системи, избягвайте прекалено сложни технологии и поддържайте автомобила редовно, отбелязва Biznis Kurir.
