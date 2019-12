© виж галерията Коледа е. Това е време през което човек може да се отпусне, отдалечен от всякакви професионални задължения. Време на топлина, уют и смирение. Гледането на коледен филм е един сигурен и изпипан начин за сплотяване на семейството.



В този ред на мисли искаме да ви представим част от добрите и запомнящи се коледни филми. Списъкът е пъстър. Като се казва - за всекиго по нещо.



Животът е прекрасен/ It's a Wonderful Life (1946 г.)



Филмът на Франк Капра винаги е в челото за всякакви класации за коледни филми. В лентата става дума за двама ангели, коти обсъждат живота на Джордж Бейли (в ролята е великият Джими Стюарт), жител на малък град, който е затрупан от проблеми и мисълта за самоубийство. Джордж е честен, отзивчив, любящ съпруг и баща, собственик на неголяма компания. Пожертвал своята голяма мечта заради образованието на брат си. Един от ангелите му, (който е и негов ангел-хранител) се показва на Коледа и му посочва как би изглеждал изминалия живот в случай, че Бейли не съществуваше. Филмът може да ви се стори сладникав, но наистина е една вдъхновяваща история за това че няма по-хубаво нещо от семейството.



Апартаментът/ The Apartment (1960 г.)



Калвин Бакстър е амбициозен младеж, който иска да се издигне във фирмата, в която работа. Той е открил, че начинът да се издига нагоре, е апартаментът му, който предлага на четирима от шефовете си като място за тайни любовни срещи. Бакстер им осигурява терен за секс, а в замяна бива повишен на няколко пъти. Нещата обаче се объркват, когото то се влюбва в любовницата на един от шефовете си. Това е филм-класика, който започва като сатирична комедия (осмива властимащите, които използват своите подчинени за всякакви цели), превръща се в силна драма и завършва като романтична комедия. Действието на филма се развива в седмицата преди Коледа.



Коледна песен/ A Christmas Carol



Може би най- разработваният сюжет за коледен филм. Даже и "Животът е прекрасен" използва мотиви от известната новела на Чарлз Дикенс. Главен герой е старият скъперник Ебенизър Скрудж. Той се интересува единствено от парите си. В нощта срещу Коледа го посещава духът на стария му съдружник Марли, който го предупреждава, че душата му е обречена, ако не се промени. След това го посещават духовете на миналите, настоящите и бъдещите коледи. Скрудж вижда своето минало, настояще и променя своя мироглед за заобикалящия го свят. Тук ви препоръчваме версията на "Холмарк" с Патрий Стюарт от 1999 г. и анимационния филм от 2009 г., в който Джим Кери озвучава чичо Скрудж.



Гремлини / Gremlins (1984 г.)



Това не е типичният филм, при който цялото семейство се събира да го гледа на коледната трапеза. Култовият коледен хорър се разказва за младеж, който получава като подарък за Коледа странно същество, наречено могуай. То е изключително миловидно, но става опасно, ако по невнимание бъде намокрено.



Ако искате да разнообразите и да гледате наистина качествен коледен филм на ужасите - това е изборът!



Умирай трудно/ Die hard (1988 г.)



Коледа без Джон Маклейн не е никаква Коледа. Без никакво съмнение това е най-добрият екшън филм за всички времена. На всичкото отгоре действието се развива точно по Коледа. Джон Маклейн ( в ролята е незабравимият Брус Уилис), полицай от Ню Йорк, пътува за Лос Анжелис, за да прекара празниците със семейството си. Но когато пристига там, разбира, че сградата, където го очаква съпругата му, е превзета от терористи. И вместо да се забавлява на коледното тържество, Джон трябва да се бори не само за своя живот, а и за живота на съпругата си и на много други хора, държани като заложници. Честно казано заради Джон Маклейн сме на мнение, че на Коледа стават чудеса.



Едуард Ножиците/ Edward Scissorhands (1990 г.)



Един от най-разпознаваемите филми за всички времена, който е първия от осемте с режисьор Тим Бъртън и Джони Деп в главната роля. Това е трогателната история на момче, което вместо ръце има ножици. Едуард е човек. Но незавършен човек. Вместо ръце той има ножици. Криещ се от малък в един замък, той се натъква на Пег, добра жена. Тя го приютява в дома си и прави всичко възможно той да се почувства като нормален човек. От пръв поглед Едуард се влюбва в чаровната дъщеря на Пег – Ким. Впоследствие и тя се влюбва в него. Филмът заради затрогващия сюжет и превъзходната игра на Джони Деп, е задължителен за гледане.



Лошият Дядо Коледа/ Bad Santa (2003 г.)



Талантливият Били Боб Торнтън играе престъпник, който е пиян, вулгарен и егоистичен. Един път в годината му се налага да се облича като Дядо Коледа. Заедно с партньора му, джуджето Маркъс, планират да оберат няколко магазина в един мол. Проблемът е, че Уили не може да понася децата, чието внимание безотказно привлича празничната му маскировка. Планът им горе-долу върви към успешен финал до момента, в който Уили изненадващо се сприятелява с 8-годишно момче, което вярва, че престъпникът наистина е Дядо Коледа. Коравото сърце на Уили се размеква и той се опитва да направи всичко, което е по силите му, за да не разочарова малкия.



Наистина любов/ Love Actually (2003 г.)



Романтична комедия, която е еднакво интересна и на мъже, и на жени. Проследяват се доста разнородни сюжетни линии, на които свързващото звено е Коледа. Актьорският състав е меко казано звезден Хю Грант, Лиъм Нийсън, Колин Фърт, Ема Томпсън, Кийра Найтли и Роуън Аткинсън са само малка част от звездите, които се появяват във филма.



Полярен експрес/ The Polar Express (2004 г.)



Става дума за младо момче, което на Бъдни Вечер се впуска в вълшебно приключение към Северния полюс на влака "Полярен експрес". По пътя той научава много истини за приятелството, храбростта и духа на Коледа. В тази анимация на Робърт Земекис Том Ханкс се появява в цели шест роли.



Весела Коледа/ Joyeux Noel (2005 г.)



Филмът е по действителен случай и действието се развива по време на Първата световна война в дните около Коледа. Разказва се за т. нар. Коледно примирие по време на войната. В седмицата преди Коледа германски и британски войници прекосяват окопите, за да разменят подаръци и разговори. В някои райони мъже и от двете страни отиват в ничия земя на Бъдни вечер и Коледа, за да се срещнат и да разменят храна и сувенири. Лентата ни оставя послание, че Коледа е време, в което трябва да се загърби омразата и да погледнем с усмивка дори и към неприятеля.