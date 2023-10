Това е най-изисканият ресторант за 2023 година

© Глобалният туристически портал Tripadvisor определи Bougainville в Амстердам за най-добрия изискан ресторант за 2023 г. Нидерландското заведение за хранене със звезда Michelin получава отличието като част от Travellers' Choice "Best of the Best" Restaurants Awards на Tripadvisor за 2023 г. Те се определят от алгоритъм, който анализира милионите отзиви и оценки, събрани в продължение на една година от пътешественици от целия свят, пише Daily Mail.



Ise Sueyoshi в Нишиазабу - квартал на Токио, е вторият най-добър ресторант в глобалната класация, следван от Old Stamp House в Лейк Дистрикт в Обединеното кралство (номер едно за миналата година).



Първенец в САЩ е Le Bernardin в Ню Йорк, който заема 23-то място в глобалната класация.



Спечелилият златен медал ресторант Bougainville има повече от 260 положителни отзива в Tripadvisor, а потребителите го определят, като "първокласно кулинарно изживяване“.



Междувременно, носителят на сребърен медал Ise Sueyoshi сервира кайсеки - традиционна японска вечеря, състояща се от няколко ястия. Класираният на трето място Old Stamp Restaurant, разположен в живописния град Ембълсайд, се помещава в бившия офис на романтичния поет Уилям Уърдсуърт.



Останалата част от челната петица се допълва от още две европейски заведения - носителят на звезда Michelin ресторант Maison Medard във френското село Булере и носителят на три звезди Michelin Ristorante Villa Crespi в Орта Сан Джулио, Италия.



Ето и Топ 10 на най-добрите изискани ресторанти в света за 2023 г., според Tripadvisor:



– Bougainville, Амстердам, Нидерландия



– Ise Sueyoshi, Токио, Япония



– The Old Stamp House, Ембълсайд, Великобритания



– Maison Medard, Булере, Франция



– Ristorante Villa Crespi, Орта Сан Джулио, Италия



– Avartana, Ченай (Мадрас), Индия



– Back, Банкок, Тайланд



– Paul Ainsworth at No. 6, Падстоу, Великобритания



– PIC, Валанс, Франция



– Sachi Heliopolis, Кайро, Египет