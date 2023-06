© виж галерията Фен на легендарния сериал "Приятели“ забеляза мистериозен член на екипа, за който се предполага, че е заменил Дженифър Анистън в няколко сцени.



Интересно е, че този факт остава незабелязан повече от десетилетие след края на шоуто. В сезон 9, епизод 15, "The One With the Mugging“, Анистън внезапно изчезва в една определена сцена, а на нейно място стои напълно непозната жена.



За откритието беше писано за първи път през 2015 г. на RecentlyHeard.com, като се посочва, че Анистън е в кадър едновременно с някой, който се смята за неин дубльор. В епизода Рейчъл влиза в апартамента на Моника, за да каже на Джоуи, че е получил прослушване с измисления известен актьор Леонард Хейс (Джеф Голдблум). Но когато камерата се връща към Джоуи, на мястото на Рейчъл стои непозната жена, която определено не е Дженифър Анистън.



Подобен инцидент има и в епизод 4 отново от сезон 9 "The One With the Sharks“. Тогава Анистън отново е заменена по ссредата на сцената. На около 12 минути и 20 секунди в епизода Моника и Рейчъл седят на масата в апартамента на Моника, преди Джоуи да влезе и да се присъедини към тях, а Рейчъл носи жълто горнище и къдрава коса, пише "Телеграф".



Докато камерата се премества към Моника, в долната лява част на екрана може да се види друга жена, седнала до нея, облечена в синьо горнище и права коса.