|Този маникюр е сред най-хитовите тенденции за есента
А когато става дума за маникюр, не бива веднага да си мислим само за кафяви и оранжеви тонове, защото есен 2025 ще мине под знака и на една класика с нов прочит. Това е т.нар. deep french маникюр, който е сред най-хитовите тенденции за есен 2025. И много звезди вече доказаха, че са му фенове.
След шарени и закачливи летни маникюри, сега е време за красическа визия за нашите нокти. Акцентът при нея е по-дебелата бяла линия на върха - именно тя различава "дълбокия" френски от класическия. А останалата част от нокътната плоча е прозрачен или телесен лак.
И дори според нас изглежда много по-стилно, особено на нокти с форма на бадем, които също са на мода. Този маникюр е колкото изискан, толкова и впечатляващ, а специалистите твърдят, че подхожда много на стила mob wife, който редица известни личности като Кайли Дженър и други припознават като свой.
Те също така обясняват, че ако сами си правим маникюра, този deep french може да ни е една идея по-сложен, защото освен точна ръка, трябва да имаме и чувство за симетрия, за да преценим колко точно трябва да е широка бялата линия. Препоръчват ни и няколко начина, по които да разнообразим този изчистен маникюр и да го направим по-закачлив и впечатляващ.
Към бялата част можем да добавим панделки, точки или малко брокат, които със сигурност няма да останат незабелязани. Разбира се, по-смелите може да заменят белия цвят на върха на ноктите с виненочервено, сребърно или златно. Или пък да направим контраст между матов и блестящ лак, който също ще придаде модерен прочит на тази класика, съветва Refinery 29, цитиран от lifestyle.bg.
