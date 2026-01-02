Истинска трагедия разтърси Холивуд в първите часове на 2026 година. Дъщерята на легендарния актьор Томи Лий Джоунс – Виктория, е открита мъртва на 1 януари в луксозния хотел Fairmont в Сан Франциско. Тя е била само на 34 години.Пожарната служба на града потвърди, че е реагирала на спешен сигнал малко преди 3:00 часа сутринта местно време. На място е било намерено тяло на млада жена, като смъртта е констатирана на място. Към момента не се съобщават подробности за причините, а случаят е в процес на изясняване.Виктория Джоунс е дъщеря на 79-годишния носител на "Оскар“ и бившата му съпруга Кимбърли Клъули. Семейството има и по-голям син – Остин Джоунс, на 43 години.Макар и далеч от славата на баща си, Виктория също пое по актьорския път. Още като дете тя се появява във филма "Мъже в черно II“ (2002), а по-късно участва и в уестърна "Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ (2005), режисиран от самия Томи Лий Джоунс. Зрителите я помнят и от хитовия сериал "Самотно дърво на хълма“.Новината за смъртта ѝ хвърли в шок фенове и колеги, а Холивуд посрещна Новата година с мрачна трагедия, която поставя повече въпроси, отколкото отговори.