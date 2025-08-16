Тревожно: Връзката на човека с природата е намаляла с повече от 60% за последните 200 години

© Връзката на хората с природата е намаляла с повече от 60% от 1800 г. насам, което почти точно отразява изчезването на думи за природата като река, мъх и цвят от книгите, според проучване.



Компютърното моделиране прогнозира, че нивата на свързаност с природата ще продължат да намаляват, освен ако не се направят мащабни промени в политиката и обществото – като най-ефективните интервенции са запознаването на децата с природата от ранна възраст и радикалното озеленяване на градската среда.



Проучването на Майлс Ричардсън, професор по свързаност с природата в университета в Дерби, проследява точно загубата на природа от живота на хората в продължение на 220 години, като използва данни за урбанизацията, загубата на дива природа в кварталите и, най-важното, родителите, които вече не предават ангажираността с природата на децата си.



В изследването, публикувано в списание Earth, Ричардсън също така идентифицира изчезването на естествени думи от книгите между 1800 и 2020 г., което достигна пик от 60,6% спад през 1990 г.



Моделирането прогнозира продължаващо "изчезване на опита“, като бъдещите поколения ще продължат да губят осъзнаване за природата, защото тя не присъства във все по-застроените квартали, а родителите вече не предават "ориентация“ към природния свят. Други проучвания показват, че свързаността на родителите с природата е най-силният предсказващ фактор за това дали едно дете ще се доближи до природата.



"Свързаността с природата вече се приема за ключова коренна причина за екологичната криза“, каза Ричардсън. "Тя е жизненоважна и за нашето собствено психично здраве. Тя обединява хората и благосъстоянието на природата. Необходима е трансформационна промяна, ако искаме да променим връзката на обществото с природата.“



Ричардсън каза, че когато е тествал различни промени в политиката и градската среда в модела, е бил изненадан от мащаба на промените, необходими за обръщане на загубата на връзка с природата.



Увеличаването на наличието на биоразнообразни зелени площи в даден град с 30% може да изглежда като радикално положителен напредък за дивата природа и хората, но Ричардсън каза, че проучването му предполага, че един град може да се нуждае от 10 пъти по-зелен, за да обърне тенденцията на намаляване на връзката с природата.



Проучването установи, че мерките за увеличаване на обществената ангажираност с природата не са ефективни за обръщане на дългосрочния спад в свързаността с природата. Ричардсън каза, че подобни схеми на благотворителни организации – например #30DaysWild на Wildlife Trusts – все още са важни за подобряване на психичното здраве, но моделирането предполага, че те не спират междугенерационната загуба на връзка с природата.



Според проучването, по-ефективни са мерките, които внушават осведоменост и ангажираност с природата у малките деца и семействата, като например детските градини в горските училища.



Друга пречка пред възстановяването на свързаността с природата е, че моделирането показва, че през следващите 25 години трябва да се въведат политики за трансформиране на ранното образование и градските райони, за да се обърне упадъкът. Но ако това се направи, увеличаването на свързаността с природата ще стане самоподдържащо се.



Ричардсън каза, че мащабът на обществените промени, необходими за възстановяване на връзката с природата, може да не е толкова обезсърчителен, колкото изглеждаше, защото базовите нива вече са много ниски.



Проучване установи, че хората в Шефилд прекарват средно само четири минути и 36 секунди в природни пространства всеки ден, пише The Guardian.



"Увеличете това 10 пъти и хората ще прекарват по 40 минути навън всеки ден – това може да е достатъчно“, каза Ричардсън. "Работата със семействата и родителите за ангажиране на децата с природата с истински фокус върху това предаване от поколение на поколение е ключова. Вече се обръща много внимание на свързването на децата с природата, но предпочитам да кажа – не ги разединявайте. Новороденото дете е почти същото като дете, родено през 1800 г. Децата са очаровани от природния свят. Поддържането на това през детството и училището им е от съществено значение, наред с градското озеленяване. Има политики, които започват да правят това, но трябва да мислим трансформационно – не 30%, а 1000%.“



